Terrorizmus miatt letartóztattak egy korábbi török ellenzéki képviselőt

Terrorizmus gyanújával előzetes letartóztatásba helyezte pénteken egy isztambuli bíróság a legfőbb török ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) egy korábbi képviselőjét, Eren Erdemet - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A volt képviselőt pénteken Ankarában vették őrizetbe annak gyanújával, hogy fegyveres terrorszervezet tagja, majd a reggeli órákban átszállították őt Isztambulba.

Erdem a Twitter-fiókján azt írta, hogy a lakása előtt vették őrizetbe, de az indokot nem tudja.

Erdem a múlt hét végi parlamenti választáson nem indult képviselőjelöltként, így az ügyészség attól is tartott, hogy külföldre szökik – írta az Anadolu.

A férfi ellen még a 2013-as kormányzati korrupciós botrány után indult per. Akkor terrorszervezet tudatos és szándékos támogatásával, titkos tanú felfedésével, valamint a nyomozás titkosságának megsértésével vádolták, valamint 9,5 évtől 22 évig terjedő börtönbüntetést kértek rá.

Erdem 2013 decemberében a Karsi című újságnak a főszerkesztője volt, amely a vádirat szerint „illegális hangfelvételeket” tett közzé.

A török vezetés a 2013-as korrupciós botrányt puccskísérletként kezeli és ugyanannak az Amerikában élő, Fethullah Gülen nevű muzulmán hitszónoknak a nemzetközi hálózatát teszi felelőssé érte, mint a 2016. júliusi katonai hatalomátvételi incidensért is.

A Sözcü című kemalista napilap pénteki beszámolója szerint Erdem a bíróságon azt mondta: amióta nincs mentelmi joga, 38-szor volt külföldön.

„Ha bűnös lennék, talán gondoltam volna a szökésre, de nem vagyok vétkes, így mitől meneküljek? Ha a Karsi lapba a Gülen-mozgalomtól akár csak 1 fillér is cseppent, magam kérem, hogy ítéljenek halálra. A CHP párttanácsának tagja vagyok, minek menjek bárhova is? Egész életemben a gülenisták ellen harcoltam. 2012-ben, annál az újságnál, ahol dolgoztam, mintegy 600 írásomban foglalkoztam a gülenizmussal. Most rajtam keresztül próbálják bosszantani a CHP-t. Ez az állam tudja, hogy nem vagyok gülenista” – fogalmazott akkor a politikus.

A török képviselők mentelmi jogát a törvényhozás 2016-ban egy alkotmánymódosítással törölte el.

A CHP egy másik képviselőjét, Enis Berberoglut, február közepén öt év és tíz hónap börtönbüntetésre ítélték államtitkok kiszivárogtatása miatt.