Terror Marokkóban

Több száz marokkói gyűlt össze a hét végén a rabati dán és a norvég nagykövetség előtt, hogy gyertyás virrasztással emlékezzen meg a Marokkóban – vélhetően iszlamista indítékkal – meggyilkolt két észak-európai nőről. A virrasztók – akik között politikusok, aktivisták és művészek is jelen voltak – virágokat helyeztek el a nagykövetségek előtt, néhányan pedig transzparenseket emeltek a magasba. Ezekre bocsánatot kérő, valamint a brutális gyilkosságokat elítélő szövegeket írtak – jelentették hírügynökségek.

A 24 éves dán Louisa Vesterager Jes­persen és a 28 éves norvég Maren Ueland holttestét Marokkó középső részén, a túrázás szerelmeseinek körében népszerű Atlasz-hegységben találták meg egy hete. Előbbi édesanyja a BT dán lapnak azt mondta: a család ellenezte, hogy lányuk Marokkóba utazzon. A jelek arra utalnak, hogy a két nő gyilkosai elvágták a torkukat, értesülések szerint egyiküket le is fejezték. A marokkói hatóságok már több mint egy tucat embert tartóztattak le, és úgy tartják, a bűncselekményt vélhetően az első négy elfogott gyanúsított követte el. Ők hűséget fogadtak az Iszlám Állam dzsihadista szervezetnek, amiről felvételt is közzétettek az interneten.

A nők haláláról két videó is készült, amelyek szintén felkerültek a közösségi oldalakra. A norvég rendőrség azt közölte, a felvételek nagy valószínűséggel hitelesek. A letartóztatásokat több marokkói városban hajtották végre a hatóságok. A rendőr­ségi akciók során elektronikai eszközöket, egy sörétes puskát, vágófegyvereket, katonai egyenruhákat és feltételezhetően robbanószer előállításához használható anyagokat foglaltak le a hatóságok, amelyek terrorcselekményként kezelik az ügyet. Mindkét érintett észak-európai ország figyelmeztette állampolgárait, hogy helyi vezető nélkül ne induljanak marokkói kirándulásra.

A terrorhátterű merénylet sokkolta a marokkóiakat. – Nem lehet szavakkal leírni ezt a barbár bűncselekményt. Ez nem képviseli a marokkói társadalmat és annak békés kultúráját – mondta a rabati megemlékezésen egy helybéli férfi. A két fiatal nő meg­gyilkolása az utóbbi évek első terrorista indítékú bűncselekménye Marokkóban. Legutóbb 2011-ben történt terrortámadás az észak-afrikai országban; akkor egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát Marrákesben. A skandináv nők ügyében elfogott első négy gyanúsított szintén abból a városból származik. A dzsihadista szervezethez létrejötte óta több mint ezer marokkói csatlakozott, az ország hatóságai pedig mintegy húsz terrorista­sejtre csaptak le az utóbbi két évben.

SZÉTSZÓRÓDOTT ISIS-harcosok

A terrorizmus veszélye kiterjedt – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna szombati műsorában. Utalt arra: Irakban és Szíriában a magát Iszlám Államnak (ISIS) nevező terrorszervezet jelentős részét megsemmisítették, így harcosaik szétszóródtak a világban. Mint mondta, nemcsak a terrorizmus jellemző világszerte, hanem az attól való félelem is. A minap Marokkóban hajtottak végre gyilkosságot, múlt pénteken pedig elsőként terrorcselekményre gyanakodtak egy bécsi étteremben történt leszámolásnál is. Szombati hírek megerősítették: az öt halálos áldozatot követelő strasbourgi terrortámadás elkövetője, a később lelőtt Chérif Chekatt is az ISIS elkötelezett híve volt.