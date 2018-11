Teleszkóp az istenek hegyén

A világ legnagyobb földi megfigyelőközpontja épül Hawaiin

A hawaii legfelsőbb bíróság jóváhagyta a Mauna Kea vulkán tetejére tervezett óriásteleszkóp építési engedélyét. Az eszköz létrehozását ellenző őslakosok azért fordultak bírósághoz, mert szerintük a fejlesztés meggyalázza szent földjüket.

A heves vitákat kiváltó TMT (Thirty Meter Telescope, azaz harmincméteres teleszkóp) 30 méter átmérőjű eszköz lesz, főtükre 492 darab, egyenként 1,4 méteres elemből áll majd. A tükör mérete háromszorosa a most létező, hasonló elven működő legnagyobb teleszkópénak. A TMT építésének megkezdésekor, 2015 áprilisában heves tiltakozásokra került sor. A tüntetők eltorlaszolták az építési helyszínhez vezető utakat, aminek az lett a vége, hogy több embert letartóztattak. (A trónok harca című filmsorozat egyik színésze, a ­hawaii származású Jason Momoa is az építkezés ellen szólt.)

A protestálás egyébként nem három éve kezdődött, a helyiek évtizedek óta tiltakoznak a hegy beépítése ellen. Az ellenzők azzal érveltek és érvelnek, hogy az őslakosok által szentként emlegetett hegyre tervezett újabb építkezés – a helyiek meggyőződése, hogy Hawaii istene a vulkán tetején lakik, ráadásul ott van legjobban tisztelt őseik temetkezési helye is – tovább szennyezi a területet.

Az építés támogatói és ellenzői régóta várták az 1,4 milliárd dollárba kerülő, nemzetközi – amerikai, kanadai, japán, kínai és indiai – együttműködésben megvalósuló óriásteleszkóp sorsáról az újabb bírói verdiktet. A hawaii legfelsőbb bíróság 2015-ben érvénytelenítette az előző építési engedélyt, mivel a hatóságok nem vették figyelembe a projektet ellenzők véleményét.

Az illetékes bíró akkor arra kötelezte a földhivatalt, hogy újabb döntése előtt hallgassa meg mindkét fél érveit, csak ezután hagyhatja jóvá vagy vetheti el az építési terveket. Az építők nem akarták veszni hagyni a programot, ezért új helyszín után néztek. 2016 novemberé­ben jelentették be, hogy ha menniük kell, akkor Hawaii helyett a spanyol Kanári-szigeteken építik fel a világ egyik legnagyobb teleszkópját.

Az amerikai tagállam illetékes hivatala egy éve adott ismét engedélyt az építkezés megkezdésére, ezt hagyta most jóvá a legfelsőbb bíróság. Hawaii kormányzója, David Ige megköszönte a testület döntését, ami szerinte mindkét fél számára tisztességes. A BBC arról is írt, hogy jelenleg nincs jogi akadálya újabb és újabb teleszkópok létesítésének, akár egy tucat is épülhet a 4205 méteres magaslaton.

A testület ítészei 4:1 arányban támogatták a fejlesztést, ami nem az első és vélhetően nem is az utolsó a csillagászok paradicsomának számító szigeten – a Mauna Keán jelenleg tizenhárom kisebb-nagyobb teleszkóp működik. Ha úgy vesszük, a tudósok is szentként tisztelik a vulkánt, hiszen a felhőmentes égbolt – arrafelé az év 300 napján tiszta az ég – és a minimális fény- és levegőszennyezettség miatt a Mauna Kea egyedülálló kísérleti helyszín a csillagászok számára.

A fejlesztők szerint a teleszkóp a világ legnagyobb földi megfigyelőközpontja lesz, és új lehetőségeket nyújt majd a csillagászat és az asztrofizika minden területén. A TMT segítségével a szakemberek újabb adatokat remélnek az univerzum „sötét korszakáról”, amikor az első galaxisok és fekete lyukak létrejöttek, valamint elkezdődött a bolygóképződés.