Támogatnák az erdélyi magyar pártok Bölöni László marosvásárhelyi polgármester-jelöltségét

Támogatnák az erdélyi magyar pártok Bölöni László legendás labdarúgó és sikeres edző marosvásárhelyi polgármester-jelöltségét – derül ki a Krónika napilap szerdai számában közölt összeállításból.

A 108-szoros román válogatott, a Steauával BEK-győztes labdarúgó, aki a Sporting Lisboa edzőjeként felfedezte Cristiano Ronaldót, egy hétfői marosvásárhelyi pódiumbeszélgetésen kérdésre válaszolva elmondta: foglalkoztatja a hazatérés gondolata és az is, hogy megmérkőzzék szülővárosa polgármesteri tisztségéért. Hozzátette azonban, hogy ha ebbe belevágna, csak azért tenné, hogy egy csapatba vonja a különböző embereket, a különböző érdekeket.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta, örül a Marosvásárhelyen született sportember szándéknyilatkozatának. Emlékeztetett arra, hogy már korábban is szóba jött Bölöni neve, és bár az RMDSZ is próbálkozott ezzel az opcióval, a labdarúgóedző végül nem vállalta a jelölést. Porcsalmi elmondta: bár nem egyeztetett erről a szövetség fórumaival – beleértve a helyi szervezetet -, személy szerint „látatlanban” is támogatandónak tartja ezt az eshetőséget. „Én a Bölöni László által felsorolt feltételekkel is egyetértek, és pozitívnak tartom a nyilatkozatát. Mindenképpen komolyan kell egyeztetni erről az elkövetkezőkben” – jelentette ki az RMDSZ ügyvezetője.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke is örömmel nyugtázta, hogy a labdarúgóedzőt foglalkoztatja a hazatérés és a közéleti szerepvállalás gondolata. Úgy vélekedett: Bölöni nemcsak a magyarság és az erdélyi magyar pártok, hanem a marosvásárhelyi románság nagy részének a támogatását is élvezné. „Bölöni László szakemberként és emberként egyaránt bizonyított, nemcsak Romániában, hanem a világ számos pontján. Óriási nyereség lenne, ha visszahozhatnánk, és ha közéleti szerepet vállalna” – jelentette ki Szilágyi, hozzátéve: alakulata támogatná a volt labdarúgó esetleges marosvásárhelyi polgármester-jelöltségét.

Hasonlóképpen vélekedett Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is. Az RMDSZ színeiben mandátumot szerzett parlamenti képviselő ideális polgármesterjelöltnek tartotta az egykori labdarúgót. „Bölöni László esetleges szerepvállalása fontos lenne a vásárhelyi magyarság szempontjából, ugyanakkor olyan jelölt lenne, aki nem köthető egyetlen párthoz sem. Mindazonáltal őt a románok is a magukénak vallhatják, hiszen egész életútja igazolta: mindig a szakmaiság kérdését tartotta szem előtt” – állapította meg a pártvezető.

Biró Zsolt emlékeztetett rá: tíz évvel ezelőtt éppen az MPP akkori elnöke, Szász Jenő vetette fel Bölöni polgármester-jelöltségét. Biró úgy vélte: hogy az elmúlt évtized bölcsebbé tette a magyar alakulatokat, amelyek a város érdekeit szem előtt tartva fel tudnak majd sorakozni Bölöni László esetleges jelöltsége mögé.

Romániában 2020 nyarán tartanak legközelebb önkormányzati választásokat.

A székelyföldi városban a legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint a lakosság 43 százaléka magyar. Az elmúlt önkormányzati megmérettetéseken sem az RMDSZ saját, sem a magyar pártok közös jelöltjének nem sikerült legyőznie a város élére 2000-ben megválasztott Dorin Floreát.