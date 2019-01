Támogatják Guaidót az európai hatalmak

Németország, Spanyolország és Franciaország részéről is közölték a hét végén, hogy készek elismerni Juan Guai­dót, az ellenzéki többségű venezuelai parlament elnökét ideiglenes államfőként a hivatalban lévő elnök, Nicolás Maduro helyett, amennyiben nyolc napon belül nem írnak ki választásokat a dél-amerikai országban. Az MTI szerint a sorhoz később a britek is csatlakoztak, mondván: „Juan Guaidó a megfelelő ember, hogy előre vigye Venezuelát.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az évek óta tartó politikai és gazdasági válság nyomán Guaidó múlt szerdán, véres tiltakozások közepette nyilvánította magát ideiglenes államfőnek. Az ellenzéki politikust az USA-val az élen több térségbeli ország is azonnal elismerte átmeneti vezetőként. A The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap a hét végén arról írt: Guaidó már a hatalomátvételkor magáénak tudhatta az amerikaiak támogatását.

Mint írták, az ellenzéki politikus Mike Pence amerikai alelnökkel folytatott erről telefonbeszélgetést. – A telefonhívás indította be az előző néhány hétben titokban kidolgozott tervet, amelynek értelmében Washington és a szövetségesei elismerik az ország ügyvezető elnökének Guaidót – írta a WSJ, hozzátéve: republikánus és demokrata párti képviselők egyaránt támogatták az ötletet. Egyébként a Washingtonban akkreditált venezuelai katonai attasé a hét végén hivatalosan is elpártolt a Maduro-kormányzattól.

Közben Oroszország nagykövete szombaton az ENSZ Biztonsági Tanácsában puccsal vádolta meg az USA-t, és kijelentette: a BT-nek nincs joga megvitatni a venezuelai helyzetet, mert az a dél-amerikai ország belügye. Nicolás Maduro ugyanezt hangoztatta egy vasárnapi interjújában. „Venezuela nincs ­Európához kötve. Ez arcátlanság” – szögezte le az államfő, egyúttal elutasítva az európai országok választások kiírására adott, nyolc napos ultimátumát. Maduro a jövőbeli terveivel kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a továbbiakban is megvédi és vezeti majd országát.