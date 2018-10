Támogatja az autonómiát, kiutasították

Nemzetbiztonsági okokból utasították ki Romániából a francia állampolgárságú, az elmúlt években Kolozsváron letelepedett, magyarul és románul is jól beszélő költőt, fordítót, publicistát, Raoul Weisst (képünkön).

Bár konkrét tájékoztatást nem kapott a román belügyminisztériumtól az okokat illetően, az erdélyi Krónikának azt mondta, a Romániáról szóló politikai elemzéseiben látja a kitiltás okát, de az „irredentizmussal” való asszociálás is valószínűsíthető ürügyként. Weiss legutóbbi írásában azt állította, hogy a jelenlegi román kormány elleni tüntetések mögött Németország és Soros György áll.

A román médiában most nemkívánatosnak minősített francia fordítót Alekszandr Dugin orosz filozófus, Vlagyimir Putyin orosz elnök volt tanácsadójának eszmetársaként mutatják be.

„Dugint olvasom, követem és nagyra becsülöm. Találkoztunk is párszor személyesen. Akkor már orosz ügynöknek nevezett a Press One nevű honlap, úgyhogy tréfásan említettem is Alekszandrnak, hogy már ideje lenne azt a rengeteg rubelt átutalni nekem, hiszen a sajtó szerint évek óta Putyinnak dolgozom” – mondta a kolozsvári lapnak Raoul Weiss, aki arról is beszélt, hogy a székely autonómiát elzásziként és jakobinizmusellenes gondolkodóként támogatja. Mint fogalmazott, ott van egy világosan definiálható, öntudatos etnikai többség, amely autonómiavágyait képes demokratikusan kifejezni.

A francia fordító – aki egyébként az erdélyi táncházmozgalom lelkes tagja is – október 24-én repülővel érkezett vissza Romániába, ám a kolozsvári repülőtéren nem engedték belépni az országba. Szeptember 13-án döntöttek az öt évre szóló kitiltásáról.