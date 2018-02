Támadásokra szólított fel az egyiptomi elnökválasztáson az Iszlám Állam

A márciusi elnökválasztások idején végrehajtandó támadásokra szólította fel harcosait egy videofelvételen az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyiptomi ága, egyúttal figyelmeztette az egyiptomiakat, hogy maradjanak távol a szavazóközpontoktól.

A csoporttal hírhedten rokonszenvező weboldalakon vasárnap késő este közzétett, 23 perces videofelvétel hitelességét nem sikerült független forrásból megerősíteni, de az esetről hétfőn beszámoló AP amerikai hírügynökség szerint a dzsihadisták egyiptomi ága által korábban közzétett felvételekhez hasonló anyagról van szó.

Arra, hogy az Iszlám Állam egyiptomi ágáról van szó, utal az is, hogy a videóban említést tesznek az Iszlám Állam tagjai ellen a biztonsági erők által folytatott műveletről is. Egyiptomban pénteken indítottak nagyszabású terrorellenes műveletet a hadsereg és a rendőrség bevonásával. A terrorellenes hadjárat a Sínai-félsziget északi és középső részét, illetve a Nílus-deltát és a Líbiával határos, nyugati sivatagos területeket is érinti.

A videofelvételen ezenkívül az Iszlám Állam helyi ága által a Sínai-félszigeten korábban végrehajtott támadások láthatóak, amelyek során fegyvertelen, szolgálaton kívüli katonákat és a biztonsági erőkkel való együttműködésben gyanúsított embereket gyilkolnak meg a dzsihadisták.

A Sínai-félszigeten azóta szaporodtak el a terrorcselekmények, hogy a mára már betiltott Muzulmán Testvériséghez tartozó, demokratikusan megválasztott Mohamed Murszi államfőt 2013-ban a hadsereg elmozdította a hatalomból. A térségben ezt követően fegyveres harcot indító iszlamista szervezet 2014-ben hűséget fogadott az Iszlám Államnak, felvette a Vilájat Sínai (Sínai Tartomány) nevet, és támadásaiban azóta több száz egyiptomi katonával és rendőrrel végzett.

Egyiptomban március 26-28. között tartják az elnökválasztást.