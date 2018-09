Tálib rajtaütések sorozata érte Afganisztán több tartományát

Tálib támadás érte több különböző tartományban az afganisztáni biztonsági erőket hétfőre virradóra – jelentették a tartományok illetékesei, hozzátéve, hogy a rajtaütéseknek halálos áldozatai is vannak.

Több biztonsági ellenőrző pontot is megtámadtak vasárnap és hétfőn is az északi Kunduz, Szamangán, Szári-Pul és Dzsauzdzsán tartományban, egyes helyeken a harcok hétfő reggelig tartottak. Dzsauzdzsán tartomány Hamjáb körzetében a tálibok meghátrálásra kényszerítették a helyi biztonsági erőket.

Legalább tizenhárman vesztették életüket és tizenöten megsebesültek a biztonsági szolgálatból egy ellenőrzőpont elleni tálib támadásban Kunduz tartományban – közölte ez utóbbi vezetője, Mohammed Júszuf Ajjúbi. A tűzharc vasárnap este kezdődött és hétfő reggelig tartott.

Zabihullah Mudzsáhid tálib szóvivő már jelezte, hogy a két támadást a mozgalom hajtotta végre.

Tizennégy rendőrt öltek meg Szamangán tartományban – jelentette be Szedík Azízí tartományi szóvivő, hozzátéve, hogy halálos áldozatok vannak a kormányt támogató milicisták között is és hat másik ember megsebesült.

A szamangáni támadásért senki nem vállalta a felelősséget, de Azízí a tálibok számlájára írta a támadást, akik aktívak a tartományban, és több támadást is végrehajtottak már az afganisztáni biztonsági erők és helyi milíciák ellen.

Az északi Szári-Pul tartományban szintén a tálibok támadtak meg ellenőrzőpontokat a tartományi fővároshoz közel – mondta Abul-Kajjúm Bakízáj rendőrfőnök; többen megsérültek. A szélsőségesek ezt nem kommentálták.

A tálibok annak ellenére is folytatják fegyveres harcukat a kabuli kormány és külföldi szövetségesei ellen, hogy az afgán elnök több kedvezményt is felajánlott, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse őket.

Június közepén precedens nélküli esemény is történt: számos helyen tálibok vonultak be a kormányerők ellenőrizte városokba a ramadán muszlim böjti hónapot lezáró íd al-fitr alkalmából, és együtt ünnepeltek civilekkel és katonákkal. Kabulban a belügyminiszter is találkozott velük. Az ünnepség vége után a tálibok azonban a kormány kérése ellenére sem hosszabbították meg a tűzszünetet, és újult erővel folytatták a harcot.

2014 óta már nem a NATO, hanem az afgán biztonsági erők vezetik a támadásokat a lázadók ellen, az Egyesült Államok és a NATO pedig több módon, például kiképzéssel támogatja őket.

Az afganisztáni újjáépítést felügyelő szervezet (SIGAR) több jelentésben elemezte az afganisztáni erők fő gyenge pontjait, úgymint a dezertálást, a nem megfelelő kiképzést és a korrupciót.

Az országban megjelent az Iszlám Állam nevű terrorszervezet is, amely elsősorban a polgári lakosságot és a síita kisebbséget veszi célba.