Szürreális párizsi tombolás, kígyóval fenyegették a rendőröket – videó!

Százezrek ünnepelték Párizsban a hazatérő világbajnok francia válogatottat hétfő este Párizsban, a Champs-Elysées sugárúton. A kezdeti ünnepi hangulat azonban az este leszálltával megváltozott, a közönség és kicserélődött, és súlyos zavargássá fajult el az ünnepség. Mindez nem okozott meglepetést. a vb francia érintettségű meccseit követően is hasonló jelenetek játszódtak le Franciaország fővárosában.

A beszámolók szerint a zavargók több városban is randalíroztak, kirakatokat törtek be, kövekkel támad, botokkal támadtak a rendőrökre, az ünneplésnek több halálos áldozata is volt, a zavargásoknak pedig számos sérültje.

Egy videó a Párizsban történtekről

Hogy ez nem sima, mezei drukkerek zavargása volt, azt pontosan visszaadták a felvételek. Olyat például, hogy egy nekihevült futballdrukker kígyóval fenyegessen rendőröket, még nem láttunk, márpedig Párizsban vasárnap este ez is megtörtént a Boulevard Voltaire Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint.

EXCLU VIDEO// Il s'en prend aux policiers armé d'un serpent ATTAQUE AU SERPENT// Pendant les échauffourées post-victoire, un individu a menacé des policiers armé d'un serpent! Közzétette: Boulevard Voltaire – 2018. július 16., hétfő

Alább pedig egy másik jellemző eset, ami jól mutatja, miként kell kezelni a történteket. Vasárnap este jelen voltak az utcán a francia sztárklub, a Paris Saint-Germain ultrái is, akik közül többen nem ünnepelni mentek, hanem a klub ajándékboltja elé, hogy visszaverjék – a felvételek tanúsága szerint sikerrel – a randalírozókat, akik kárt akartak tenni az üzletben.