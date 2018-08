Szolgálati évre kötelezné a CDU a menekülteket

Nehezen megy a társadalmi integráció · Seehofer: Ma a migráció Európa legfontosabb kérdése

Vegyes fogadtatásra talált a német nyilvánosságban Annegret Kramp-Karrenbauernek, a kereszténydemokrata CDU főtitkárának bejelentése, miszerint egy terv értelmében egyéves szolgálatra köteleznék az országban élő menekülteket és menedékkérőket. Ezt például szociális területen vagy a tűzoltóságnál lehetne letölteni.

– Ha a menekültek ledolgoznak egy évet, akár önkéntes, akár kötelező jelleggel, az elősegíti az integrációjukat. A (német) népességen belül pedig erősödne annak az elfogadottsága, hogy a menekültek velünk együtt élnek itt – magyarázta a volt Saar-vidéki miniszterelnök, akit Angela Merkel kancellár (és CDU-elnök) egyik lehetséges utódának tartanak. Az ellenzék egy része rögtön elutasítóan reagált.

– Ez szociális robbanószer és semmiféle módon nem járul hozzá az integrációval kapcsolatos társadalmi megbékéléshez – nyilatkozta Marco Buschmann, a szabad demokraták illetékese, aki szerint a menekülteket a munkaerőpiacon kell integrálni. Ulrich Schneider, a Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband elnevezésű szociális ernyőszervezet vezetője szerint teljesen abszurd Kramp-Karrenbauer ötlete, amely szerint a menekültek nyelvtudás nélkül dolgoznának gondozási területen vagy óvodákban.

Albrecht Broemme, a német katasztrófavédelem elnöke ugyanakkor jó ötletnek tartja, hogy mindenki szolgálattal tartozzon az államnak, és mint a Deutschlandfunk közszolgálati rádiónak tegnap elmondta, négyszáz menekült már most is dolgozik a katasztrófavédelemnél. Erre a területre nyár végén a szokásosnál is nagyobb figyelem irányult a Berlint is fenyegető brandenburgi tüzek miatt, amelyekkel lánglovagok százai küzdöttek.

Kramp-Karrenbauer nemrég országjáró körúton járt, amelyen a CDU-tagság felvetéseit hallgatta meg. A vezető német kormánypárt – amely legközelebb októberben Hessenben áll tartományi megméretés elé – igyekszik megfékezni a népszerűségvesztést és egyben jobboldali ellenzékének, a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak az erősödését.

A CDU számára is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a menedékkérőkkel szemben a német társadalom bizalmatlan, integrációjuk pedig csigalassúsággal halad. A múlt héten a szövetségi munkaügyi hivatal pozitív hírként közölte, hogy több mint 300 ezer menekültnek van munkája, miközben az elmúlt években csaknem kétmillióan érkeztek az országba, és az IAB, a hivatal kutatóintézete szerint öt év leforgása alatt lehet arra számítani, hogy a menekültek fele, tizenöt esztendőn belül pedig a 70 százaléka el tud helyezkedni. A menekültügy továbbra is elsőbbséget élvez a vitákban.

– A migráció jelenleg a legfontosabb kérdés Németország és egész Európa számára – jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter egy vasárnapi tévéinterjúban. A Merkel CDU-jával szövetséges bajor Keresztényszociális Unió elnökének pártja másfél hónap múlva bajor tartományi választások elé néz.