Szlovén belügyminiszter: A migránsok visszaélnek a nemzetközi védelem intézményével

Vesna Györkös Znidar szlovén ügyvezető belügyminiszter visszautasította kedden a szlovén emberi jogi biztos azon jelentését, amely szerint a hatóságok rendszeresen visszatoloncolják a migránsokat abba az országba, ahonnét jöttek, s nem biztosítják számukra a menedékkérelem beadásának lehetőségét.

A Vecer című napilapnak adott interjújában tárcavezető arra a jelentésre reagált, amely szerint a rendőrség nem fordít elég figyelmet az érkező migránsok egyedi körülményeire és nem ad magyarázatot a kitoloncolásokra sem.

Vesna Györkös Znidar azt mondta: a bírálat alaptalan, s az eddig elvégzett ellenőrzések során nem találtak szabálytalanságokat.

A szlovén belügyminisztérium és rendőrség felelősségteljesen és jogszerűen jár el, figyelembe véve az európai és a nemzetközi jogszabályokat, valamint az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság valamennyi döntését és iránymutatását – hangsúlyozta.

A miniszter kiemelte: más országokhoz hasonlóan Szlovéniának is szembe kell néznie a nyilvánvaló ténnyel, hogy a migránsok visszaélnek a nemzetközi védelem intézményével.

A nemzetközi és európai jog szerint a menedékkérők nem választhatják meg azt az országot, amelyben nemzetközi védelmet kérnek, hanem az első biztonságos vagy első uniós országban kell benyújtaniuk kérelmüket, amelybe belépnek – magyarázat Györkös Znidar. „Akik Szlovéniába jönnek, előtte beléptek Görögországba, Macedóniába, Szerbiába, Bosznia-Hercegovinába, talán Montenegróba és Horvátországba is” – tette hozzá.

Sajtóhírek szerint a szlovén kormány újabb kerítés felhúzását tervezi a Kolpa folyó mentén, a délkelet-szlovéniai Bela Krajina községben, a szlovén-horvát határon, ahol a legtöbb közel-keleti bevándorló próbál meg illegálisan belépni az országba.

A POP-TV beszámolója szerint Szlovénia 2015-ben 176 kilométer hosszú pengés drótkerítést épített Horvátországgal közös határán, ebből 20 kilométert éppen a Kolpa folyó mentén telepített.

A tévécsatorna tudni véli, a kormány már döntött arról, hogy jövő héten újabb kerítésszakasz épül, valamint a régi szakaszokat is felújítják. Azt azonban, hogy hova építik, és mikor kezdik meg a munkálatokat, nem volt hajlandó közölni a belügyminisztérium – tették hozzá. A riport szerint Ljubljana ezzel is jelezni szeretné, hogy nem enged be illegális bevándorlókat a schengeni övezetbe.

Az úgynevezett nyugat-balkáni migránsútvonalat mintegy két és fél évvel ezelőtt zárták le, azóta jelentősen csökkent az érintett országokon áthaladó migránsok száma. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia jelenleg csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, s náluk akarnak menedéket kérni.