Szingapúrban, Asztanában és Szentpéterváron alakul az új világrend

E cikk mottója Mao Ce-tung volt kínai kommunista vezető (tömeggyilkos korában Haraszti-Demszky kedvence) azon mondása lehetne, hogy „A mennyország alatt minden totális káoszban van, tehát a helyzet kiváló”.

A káosz egyik előállítója a most Torinóban tárgyaló bilderbergek.

Jellemző a nyugati médián eluralkodó, vészes sebességű egyenirányúsításra, hogy míg a múlt évi Bilderberg-találkozóról még a BBC is ejthetett egy pár szót, az ideiről már annak is befogták populistázó szájcsövét.

Ugyanakkor Hermann Ploppa, német politológus, aki könyvet is írt a világhatalmi elitről, az orosz Sputnik News hírügynökség német nyelvű szolgálatának adott interjújában azt állítja, „a most tárgyaló Bilderbergesek háborút készítenek elő Oroszország ellen”.

A vasárnapig tartó Bilderberg-találkozón ott van Ursula von der Leyen német honvédelmi miniszter, Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, Charles Michel belga miniszterelnök, Günther Oettinger uniós költségvetési és személyzeti biztos, William Alexander holland király és Mark Rutte holland miniszterelnök is. A Bilderberg által közzétett témákból egyértelműen látható, hogy ott megbeszélik az Oroszország elleni háborút, és hogy az állítólagos orosz agresszió küszöbön álló lehetőségét a Bilderberg-elit befolyása alatt álló média folyamatosan emlegetni fogja.

Azért ismerjük el, nagyon „aranyos”, hogy a fősodratú sajtó, amely napokon át tartó figyelemmel kísérte például a brit királyi sarj minapi házasságát, egy betűnyi érdeklődést nem mutat a több mint száz nyugati elit torinói traccsa iránt. Mely mondat leírása önmagában is a Putyin-összeesküvések keltetőgépéül szolgáló lábcsókoló hírforrásoknak azt jelenti, hogy a Sputnik News konteózik. A Political Capital világért sem neokon-szolga Krekkó Péterének következő tanulmányában pedig ez arra szolgál bizonyítékul, hogy mi is Putyin macskája vagyunk, akiket még anyagilag is támogat a Kreml.

Ploppa elemzését és hipotézisét a tények valahogyan óránként támasztják alá. Például az, hogy Theresa May brit miniszterelnök ma, a kanadai Quebec Cityben kezdődő G7 csúcson társait arról akarja megszondázni, mi lenne a véleményük egy nemzetközi gyorsreagálású hadtest felállításáról egy orosz agresszió ellen, amely – „természetesen” – bármely percben kitörhet.

A káosz további oldala, hogy a NATO-ban pánik uralkodik, amiért úgy gondolják, (a kiszámíthatatlan) Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott transzatlanti kereskedelmi háború szétverheti (a szovjet kommunista megszálló undorbirodalom szétrohadása után teljesen feleslegessé vált) észak-atlanti szerződést. Olyannyira, hogy az előbb említett Jens Stoltenberg NATO-főtitkár tegnap idegesen nyilatkozta a trumpi kereskedelmi fúrásokkal kapcsolatosan: „a NATO nem csak továbbra is egyesült erő, de a jövőben még inkább erősíteni fogja a transzatlanti kapcsolatokat”.

Jellemző a nyugati oldalon jelentkező irdatlan megzavarodásra, hogy tegnap az orosz-német közvetlen gázvezetéket oly annyiszor bíráló svéd kormány (vezetője – és most a „gázszerelőzőknek: – a korábbi hegesztő foglalkozású Stefan Löfven miniszterelnök) engedélyt adott a földgázvezeték Balti-tengeri lefektetésére svéd területi vizeken és a korábbi finn és német engedély után már csak Dániára vár az engedélyezés kibocsájtása.

Most pedig vessünk egy pillantást a káosz egészen másik oldalára, azaz az eurázsiai és egyéb kontinensekről származó, világbékét, normális kapcsolatokat kívánó szövetségek erősödésére.

A pán-ázsiai világ legismertebb angol nyelvű, de nem a nyugati médiaoligarchák kezében lévő Asia Times egyik vezető publicistája, a brazil Pepe Escobar „Szingapúrban, Asztanában és Szentpéterváron alakul az új világrend” címmel írt arról, hogy az e városokban tartott, illetve e hét végén tartandó csúcskonferenciák adnak ízelítőt arról, hogy miként alakul az új világrend.

A kazahsztáni asztanai gazdasági fórum arra összpontosított, hogy „a mega-partnerségek miként változtathatják meg a világkereskedelmet”. Ott jelen volt a hatalmas tőkéjű Ázsiai Infrastruktúra Beruházási Bank kínai elnöke csakúgy, mint Romano Prodi, az Európai Bizottság volt olasz elnöke is. És ott lebegett a 21-ik századi világ legóriásibb, kontinenseket a kereskedelem érdekében összekötő Új Selyemút projektje, amely a résztvevők mindegyikének kérdőjel nélküli pozitívumot jelentett. (Balázs Péter, Bokros Lajos, Jeszenszky Géza, Inotai András, Bauer Tamás és társaik nem szerepeltek a meghívottak között. ) A nyugati média által szándékosan figyelmen kívül hagyott találkozón Irán megállapodást írt alá a résztvevő országokkal egy szabadkereskedelmi övezet kialakítására.

A szentpétervári éves Nemzetközi Gazdasági Fórum a davosi fórum orosz változata. A nyugati média „figyelmetlensége” eziránt dettó, írja Escobar. Holott Macron francia elnök is ott tanyázott. És az IMF elnöknője is. A találkozó súlya szintúgy óriási volt.

A mostani hét végén pedig a Sárga-tenger partján fekvő kínai Csingtao városában ülnek össze a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagországainak vezetői. Ez lesz az első olyan csúcs, amelyet azóta tartanak, hogy India (népessége: 1,3 milliárd) és Pakisztán (népessége 215 millió) teljes jogú tagként csatlakozott e szervezethez a 2017-es asztanai csúcstalálkozón. Ott arról tárgyaltak, miként lehet olyan nemzetközi kapcsolatokat létrehozni, amelyek minden félnek nyereséget jelentenek. (Hallod, „Bomb, bomb, bom Iran” John „Orbán neofasiszta diktátor” McCain”?)

Pontosan két héttel ezelőtt pedig Szingapúrban tartották a Sangri-Lá (kínaiul „Földi Paradicsom”) találkozót negyven ország küldötteinek – így katonai delegáltak – részvételével. Amiről egy kínai professzor azt írta, az ott szintén középpontban lévő Új Selyemút projekt „a poszt-nyugat-westfáliai világ végéhez vezető út”.

És amiről a világhírű szingapúri politológia professzor, Kishore Mahbubani, hazája volt ENSZ-nagykövete azt írta: „A nyugati uralom a végéhez közeledik… A Nyugat csak fokozza jelentéktelenségét és szétesését”, idézi őt Pepe Escobar.

Meg nem erősített információnk szerint egy evidensen nem létező Magyar Bátorságügyi Közvéleménykutató Intézet azt a kérdést tette fel magyar, olasz, osztrák és német polgároknak, hogy a káosz melyik oldalán állók nézeteit és törekvéseit támogatják. A megkérdezettek 83 százaléka nem a bilderbergekét. Az MTI és nyomában a közszolgálati hírszerkesztők a felmérés eredményeiről éppen úgy hallgattak, mint a Bilderberg-összejövetelről.