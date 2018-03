Szijjártó Péter: Képmutató az ENSZ politikája

A külügyminiszter szerint a bevándorlás megállítható

Magyarország nem ért egyet az ENSZ globális migrációs javaslatcsomagjának alapállításával, amely szerint a migráció jó – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgyaláson felszólalásában a tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a nemzetközi erőfeszítéseknek nem a migráció szervezésére, ösztönzésére, hanem annak megállítására kellene összpontosítaniuk.

Kijelentette: – Azzal, hogy a világszervezet azt sulykolja, a migráció jó, és ezért ösztönözni, szervezni kell, veszélybe sodorja minden ország, így Magyarország biztonságát, szuverenitását és identitását. Kiemelte: a magyar kormány azt akarja elérni, hogy az ENSZ végre mondja ki, a migráció veszélyes, továbbá adja fel azt a képmutató és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodó politikáját, amelynek részeként a világ fejlődéséhez szükségesnek nevezi a migrációt.

Szijjártó Péter emlékeztetett: az elmúlt években a tömeges illegális migráció eredményeként Európában sok helyen párhuzamos társadalmak jöttek létre, és nagymértékben megnőtt a terrorfenyegetettség. Magyarország tapasztalata szerint ugyanakkor a migráció megállítható – közölte. Hozzátette: korábban hatalmas illegális migrációs nyomás volt a magyar határnál, de óriási erőfeszítések és költségek árán sikerült megvédeni a határt.

Magyarország továbbra sem enged be egyetlenegy illegális bevándorlót sem. A tárcavezető szerint az ENSZ nyomást akar gyakorolni a tagállamaira, hogy fogadjanak be illegális bevándorlókat még akkor is, ha nem érintettek semmilyen nemzetközi konfliktusban, vagy nem esnek bele semmilyen migrációs útvonalba. Az ENSZ azt akarja elfogadtatni, hogy ne az országok dönthessenek arról, hogy kiket akarnak beengedni a saját területükre, a határsértést pedig ne bűncselekményként, hanem közigazgatási kérdésként fogják fel.

A tárcavezető ezzel szemben hangsúlyozta: mindenki, aki megsérti a határt, súlyos bűncselekményt követ el, és ezért súlyosan meg is kell büntetni. Úgy vélte, a multikulturalizmus önmagában nem érték. Az országokra kell bízni annak eldöntését, hogy a multikulturalizmust vagy az egységes, rendezett, homogén társadalmat tartják-e értékesebbnek.

Szijjártó úgy vélte, a migrációhoz fűződő jog nem alapvető emberi jog. A nemzetközi jog egyértelműen beszél erről a kérdésről: a migrációhoz semmilyen alapvető emberi jog nem fűződik, és az emberek biztonsági érdeke is világossá teszi az államok feladatát: a migrációt féken kell tartani, azt nem szervezni, hanem megállítani kell – mondta.