Szencov sorsa aggasztja a világot

Végzetes lehet az ukrán rendező májusban kezdődött oroszországi éhségsztrájkja

Egyre nagyobb nemzetközi figyelem övezi a már három éve Oroszországban raboskodó, s május közepétől éhségsztrájkoló ukrán filmrendező, Oleg Szencov ügyét. Az is érdekes lehet, kereshetünk-e párhuzamot a rendező és Nagyija Szavcsenko volt pilótanő között, aki szabadulása után Kijevben ugyanúgy rácsok mögé kényszerült, mint korábban Moszkvában.

A különféle híradások arról szólnak, hogy Oleg Szencov állapota rohamosan romlik, ezért sürgős orvosi beavatkozásra van szükség. Az ukrán filmrendezőt 2014 májusában vették őrizetbe az orosz hatóságok a Krímen, nem sokkal az ott megtartott, de a világ által el nem ismert referendum után. Azzal gyanúsították meg, hogy terrorcselekményekre készült a félsziget nagyobb városaiban: Szimferopolban, Szevasztopolban és Jaltán.

2015 augusztusában 20 év szigorított fegyházbüntetésre ítélték, amit egy szibériai kolóniában, Labitnangiban kell letöltenie. Szencov nem ismeri el bűnösségét. Idén május 14-én éhségsztrájkba kezdett. Egyes vélemények szerint az időzítés nem volt véletlen. A közelgő foci-vb-hez igazította, annak reményé­ben, hogy nagyobb nemzetközi figyelem irányuljon rá, Kijevben pedig azt remélték, hogy az ügy háttérbe tudja szorítani a jól sikerült orosz vb-rendezést. Nem így történt, a torna idején nem Szencovról szóltak a vezető külföldi hírek, éhségsztrájkja csak most került a figyelem homlokterébe.

A kiszivárgott információk szerint a három hónapja tartó akciója nagyon megrogyasztotta az egészségi állapotát, olyannyira, hogy az már az életét veszélyezteti. Pár hete szerette volna őt meglátogatni Ljudmila Deniszova ukrán emberjogi biztos, állítása szerint személyesen Vlagyimir Putyin elnök ígérte meg, hogy láthatja az elítéltet, de végül mégsem férkőzhetett a közelébe.

Sem fotók, sem videók nem kerültek ki róla, így pontosan nem lehet tudni, milyen állapotban lehet a valóságban. Ügyvédje és unokatestvére állítása szerint azonban nagy a baj. Jogi képviselője, Dmitrij Dinge szerint bármikor leállhatnak a belső szervei. Rokona, Natalija Kaplan pedig arról számolt be, hogy a filmrendező hozzá eljuttatott legutolsó levelében arról írt, úgy érzi, közeleg a vég, már fel sem bír kelni az ágyból.

A vészjósló hírek hallatán már nemcsak Kijev, de az Európai Unió és az Egyesült Államok is megpróbálja jobb belátásra bírni Moszkvát. Az EU nevében Federica Mogherini kül- és biztonságpolitikai főképviselő szóvivője üzent Oroszországnak, hogy részesítsék megfelelő ellátásban az elítéltet, emellett az EU arra is kérte Moszkvát, hogy a törvénytelenül őrizetbe vett ukrán állampolgárok mindegyikét haladéktalanul bocsássák szabadon.

A kijevi külügyben 64 ukrán politikai elítéltet tartanak számon. Voltak próbálkozások kölcsönös fogolycserére vonatkozóan, de ezek gyorsan elhaltak, most az ukrán diplomácia inkább Brüsszelen és a Fehér Házon keresztül lobbizik az ukrán foglyok egyoldalú elengedése érdekében. Az USA moszkvai nagykövetsége szintén aggódó levelet fogalmazott meg a 42 éves rendező sorsát illetően, akinek azonnali elengedését humanitárius megfontolásokból kérik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy ha Szencov elnöki kegyelemben kíván részesülni, akkor azt személyesen kell kérelmeznie, mert eddig csak az édesanyja tette azt meg. Az elítélt viszont erre nem hajlandó, sőt amikor meghirdette az akár végzetesnek is bizonyuló akcióját, akkor sem a maga érdekében tette azt, hanem az Oroszországban politikai okokból bebörtönzött ukránok szabadon bocsátásáért, hangsúlyozva, saját magának nem kér szabadságot.

Sokan önkéntelenül is párhuzamot próbálnak vonni közte és Nagyija Szavcsenko között. A Donbászon szolgálatteljesítés közben orosz fogságba esett ukrán pilótanő a hatalmas nemzetközi nyomás hatására 2016 májusában szabadult orosz börtönéből, ahol csaknem két éven át tartották fogva. A katonanő Vlagyimir Putyin elnöki kegyelméből nyerte vissza szabadságát. Hazatérésekor mezítláb szállt le az elnöki gépről, amit érte küldtek, Petro Porosenko ukrán elnök pedig Ukrajna Hőse címmel tüntette ki.

A volt katonanő hazatérésében azonban sem sok örömét lelte az ország politikai elitje. Előbb Julija Timosenkóval fordult szembe, akinek pártja, a Batykivscsina (Haza) listáján távollétében is parlamenti mandátumhoz juttatta őt. Később magát az államfőt is durva hangnemben szidta, aminek az lett a vége, hogy hazájában is perbe fogták. Botrányos viselkedésének magyarázataként felmerült, Moszkvában beszervezték, s csak azért engedték őt váratlanul szabadon, hogy belülről bomlassza az ukrán hatalmat. Végül is idén tavasszal a parlament elleni terrorcselekmény előkészületének vádjával őrizetbe vették, s jelenleg is rácsok mögött várja sorsának további alakulását.

Az egykor nemzeti hősként ünnepelt Szavcsenko mára a nemzetközi világ előtt is vállalhatatlan figura lett, hatalmas tekintélyveszteséget okozott Ukrajna számára, hiszen még-iscsak egy nemzeti hősről beszélünk, s ebből kiindulva személye egy egész országot és nemzetet jelképez.