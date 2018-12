Száz éve egyesítették Erdélyt és Romániát

Gyulafehérváron félnek, hogy az ünneplőkhöz szélsőségesek és futballhuligánok is csatlakoznak

Napok óta menekülnek az erdélyi magyarok Gyulafehérvárról és körzetéből – de legalább ilyen pánikszerűen menekülnek a helyi románok is. Miközben az ország hónapok óta a mai napra készül, hogy megünnepelje: pontosan száz éve, 1918. december 1-jén Gyulafehérváron a nagy nemzetgyűlés képviselői kimondták az „egyesülést” – azaz magyar szempontból Erdély és a Partium elcsatolását Magyarországtól –, a helybéli magyarok és románok attól tartanak, hogy százezernél is több ember zúdul a dél-erdélyi kisvárosra.

A magyarság természetesen nem kívánja megünnepelni azt az emléknapot, amely számára gyásznap, de fél a lehetséges atrocitásoktól is, a gyulafehérvári románság viszont a Moldovai Köztársaságból érkező, várhatóan felheccelt román tömegtől tart, illetve a szélsőséges futballszurkolóktól.

A városháza sajtóközpontjának munkatársai szerint kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, mert ennyi ember még soha nem érkezett egyetlen romániai településre sem egy napon. A gyulafehérvári vár, amely 1918-ban helyszínül szolgált az egyesítésnek, most csapdának is bizonyulhat: a magas falak között viszonylag kevesen férnek el, és szűkösek a kijáratok is.

Gyulafehérváron mindazonáltal szervezettség és euforikusan ünnepélyes hangulat tapasztalható. A várost tegnap délután lezárták, az autóval érkezőket megállítják a városhatárban, onnan busszal utazhatnak tovább az óvárosba.

A szállások már egy évre előre elkeltek, bár néhány hete még napi százötvenezer forintnyi lejért lehetett kapni apartmant két személyre. Fönt, a várban kék-sárga-piros zászlók erdeje fogadja az érkezőket. A metsző hideg ellen ugyancsak nemzeti színekben pompázó sapkákkal, sálakkal védekeznek, a legtöbb emberen kokárda, lelkes kisgyerekes családok sétálnak az óvárosi utcákon.

Időnként lovas és gyalogos hagyományőrzők menete vonul végig a váron: fekete kucsmás, gubás, bocskoros férfiak és asszonyok Románia minden pontjáról, Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet – a mai Románia alkotórészeit – éltetve.

Napokkal ezelőtt Torda környékén is bele lehetett botlani az országúton poroszkáló és éneklő szekérkaravánba, amely 12 nap alatt 300 kilométert küzdött le, hogy Máramarosról Gyulafehérvárra zarándokoljon.

Sokan gyalogosan, jókora zászlót a hátizsákjukba szúrva érkeznek. Magyar szót mindenesetre most nemigen hallani a városban, ahol máskülönben is szórványban él az alig ezer főt számláló magyarság.

Az egyesülés ünnepe a román belpolitikai problémák mellett amúgy is tele van önellentmondással. Amikor valaki például megcsodál egy remek szabadtéri fotókiállítást, amely első világháborús román hagyományőrzőket mutat be osztrák–magyar egyenruhában, az utcán sétálók harciasan rászólnak az emberre, hogy ezek nem román ruhában vannak, hanem Habsburg-uniformisban.

A Szent Mihály-székesegyházban Hunyadi János sírjára néhány napja jókora román nemzeti színű koszorút helyeztek. Románokkal és magyarokkal beszélgetve nehéz szabadulni az érzéstől, hogy a „Nagy-Románia” minden tájáról idesereglő, eltérő kultúrájú tömeg miatti ostromállapotban valamivel közelebb szorult egymáshoz gyulafehérvári román és gyulafehérvári magyar.