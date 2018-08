Szabálysértő magyarok Amerikában

A vízummentes országok közül hazánkban a második legmagasabb a túltartózkodók aránya

A tavalyi amerikai pénzügyi évben több mint ezer esetben szegték meg magyar állampolgárok az Egyesült Államok beutazási előírásait azzal, hogy nem hagyták el időben az országot. A washingtoni belbiztonsági minisztérium legfrissebb jelentéséből kiderül, az amerikai vízummentességet élvező 38 ország közül hazánkban a második legmagasabb a szabályszegők aránya, miközben a vízumköteles lengyeleknek vagy románoknak jobbak a mutatóik. A magyar külképviseletek és a Budapest Airport külön felhívja a figyelmet a törvényes amerikai tartózkodás szabályaira; ezt el is ismeri a budapesti amerikai nagykövetség.

Az Amerikába készülő magyar turisták vízummentességét értesüléseink szerint egyelőre nem fenyegeti, ugyanakkor kedvezőtlen színben tünteti fel a kiutazó magyarokat, hogy továbbra is magas azon honfitársaink aránya, akik a jogosultságuk letelte után nem hagyják el időben az Egyesült Államokat. A washingtoni belbiztonsági minisztérium e heti, a 2017-es amerikai pénzügyi évre vonatkozó jelentéséből kiderül: a magyar turisták és üzletemberek esetében 2,04 százalékos a jogosulatlan túltartózkodás.

Ez nemcsak az 1,33 százalékos világátlagnál magasabb, de a közül a 38 ország közül, amelynek polgárai nem vízumkötelesek, a második legrosszabb ráta a portugálok (2,08 százalék) után. A lengyeleknek és a románoknak is jobbak a mutatóik a mieink­nél, noha ezeknek az országoknak a turistái vízumkötelesek az Egyesült Államokban. Az olyan, számunkra is vízumköteles kategóriákban, mint a diá­koké és a csereprogramokban résztvevőké, jobb a magyar ráta.

Donald Trump kormánya az országszerte 11 milliósra becsült illegális bevándorlószám csökkentésére törekszik; a legnagyobb részük túltartózkodó. Azt ugyanakkor nem lehet állítani, hogy a magyarok jelentenék a legsúlyosabb problémát az Amerikát érintő illegális bevándorlásban. A turisták és üzletemberek kategóriájában összesen 90 ezer 2017-es beutazásról beszélünk a magyar állampolgárok esetében, míg vannak olyan államok, ahol akár a több ­milliót is eléri ez a szám.

A tavalyi pénzügyi évben mindösszesen 702 ezer túltartózkodásról tesz említést a belbiztonsági tárca jelentése, ebből kétezernél kevesebb a magyar állampolgár. Eközben minden tízből hét eritreai diák és csereprogram-résztvevő nem hagyja el időben az Egyesült Államokat. De a vízummentességi program – amely évente több tízezer magyarnak teszi lehetővé, hogy a borsos vízumdíj megfizetése nélkül, egyszerű elektronikus ügyintézéssel Amerikába utazzon – más megítélés alá esik.

Washington tavaly tájékoztatási kampányra szólította fel azt a négy országot, amely része a vízummentességi programnak, ­polgáraik mégis két százalék feletti arányban szegik meg a beutazási szabályokat. A négy államból mára csak Portugália és hazánk maradt két százalék felett; igaz, a magyar mutató egy év alatt valamelyest csökkent, és ezt a tájékoztatási kampánnyal együtt el is ismerik amerikai részről.

– Magyarország az elmúlt hónapokban tájékoztató kampányt indított nyilvános csatornákon, illetve olyan vállalati partnereken keresztül is, mint a Budapest Airport. Az Egyesült Államok arra számít, hogy a magyar kormány folytatja ezt a kampányt – közölte lapunkkal a budapesti amerikai nagykövetség, amely a vízummentességgel kapcsolatos kérdésünkre azt felelte: „A belbiztonsági minisztérium több szempontot is mérlegel annak megállapításakor, hogy egy ország alkalmas-e a vízummentességre; ebbe a túltartózkodási ráta is beletartozik.”

Ezen túlmenő nyilatkozatért a képviselet a belbiztonsági tárcát ajánlotta a figyelmünkbe. A magyar utazók mindenesetre a képviseletek weboldalán is információkat kapnak. „Fontos, hogy a beutazó feltétlenül elhagyja az országot a határidő lejárta előtt. Egyetlen nap túltartózkodás is szankciót von maga után, ami a későbbi beutazást veszélyezteti! …

Ha az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó a hatóságok látókörébe kerül, azonnali letartóztatásra, egy-három hónap közötti időtartamú idegenrendészeti őrizetre (fogda vagy börtön) számíthat, majd az országból kiutasíthatják és kitoloncolhatják” – olvasható például a washingtoni magyar nagykövetség honlapján. George W. Bush akkori amerikai elnök egyébként 2008 októbe­rében jelentette be hazánk és több más ország vízummentességét.

Más forrásból úgy tudni: Magyarországgal kapcsolatban a túltartózkodási rátánál nagyobb kérdőjel merült fel pár hónapja, amikor fény derült arra, hogy több tucat külföldi hamis magyar útlevéllel utazott be az Egyesült Államokba. Ezt követően hazánk részvételét sajtóértesülések szerint ideiglenes státusúra állították át a vízummentességi programban. De ez sem példátlan.

Két és fél éve – még az Obama-kormány alatt – az amerikai belbiztonsági minisztérium vezető EU-tagországokat, köztük a németeket, a franciákat és az olaszokat is megfenyegette vízummentességük elvesztésével a könnyen hamisíthatónak tartott útleveleik miatt. A hatóságoknak több mint 34 millió elveszett vagy ellopott európai útlevélről van tudomásuk, de ez a szám sokkal magasabb is lehet – írta akkor a Politico.