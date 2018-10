Szabadon engedték a tavaly meggyilkolt jemeni elnök két fiát a lázadók

Szabadon engedték a tavaly meggyilkolt Ali Abdullah Száleh volt jemeni elnök két fiát – közölték a síita húszi lázadók szerdán.

A felkelők névtelenséget kérő illetékesei szerint Martin Griffiths, a ENSZ jemeni különmegbízottja és a jemeni polgárháborúban semleges Omán tisztségviselői közvetítettek Szalah és Madian Száleh szabadlábra helyezésében.

Később mindezt a lázadók SABA nevű hírügynöksége is megerősítette. A közlés szerint Mahdi al-Masat, a húszik legfelsőbb politikai tanácsának elnöke adott kegyelmet a volt államfő két fiának.

A szaúdi állami televízió közölte: a Rijád vezette arab koalíció is elősegítette a két férfi elengedését, majd Szanaából a jordániai Ammánba történő átszállítását.

2017 december 4-én az Irán által támogatott lázadók meggyilkolták Szálehet, aki a polgárháborúban szövetségesük volt, de átállt a Szaúd-Arábia vezette koalíció oldalára. A húszik az események nyomán őrizetbe vették két fiát is.

Jemenben 2014 augusztusa óta tart a polgárháború az Irán által segített síita húszik és a Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz, a Rijádban tartózkodó Abed Rabbó Manszúr Hádihoz hű erők között. A felkelők ellen 2015 márciusában lépett hadba a kormányerőket légierővel segítő arab koalíció Szaúd-Arábia vezetésével.

Az ország megosztottságát jól mutatja, hogy a nap folyamán a Jemen déli részében gyakorlatilag párhuzamos hatóságként működő Déli Átmeneti Tanács (DÁT) szakadár mozgalom a nemzetközileg elismert kormánnyal szembeni felkelésre szólította az embereket Áden kikötőjében, illetve az ország déli tartományaiban. A DÁT-ot egyébként az arab koalícióban kulcsszerepet játszó Egyesült Arab Emírségek támogatja, s a konfliktus további összetettségét jelzi, hogy a déli szakadárok Hádi kormányával együtt harcolnak a síita húszi lázadókkal szemben.

Mindez alááshatja az ENSZ közvetítésével zajló rendezési kísérleteket, s további nyomást gyakorolhat Martin Griffithsre, aki szerdán Abu-Dzabiban készül találkozni emírségekbeli tisztségviselőkkel és Ajdarúsz az-Zubajdival, a DÁT vezetőjével.

A szeparatisták célja, hogy ismét létrehozzák az 1990-ben Észak-Jemennel összeolvadt Dél-Jement.