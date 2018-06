Súlyosan veszélyeztetett papagájokat telepítenek vissza Brazíliába

A Rio című animációs filmből ismert kék színű papagájok fogságban élő utolsó példányainak tucatjait telepítik vissza a brazíliai vadonba a faj újjáélesztését célzó nemzetközi megállapodás keretében.

Edson Duarte brazil környezetügyi miniszter megállapodást írt alá a hét végén Belgiummal és Németországgal arról, hogy a 2019-es év első negyedévében nagyjából ötven Spix arát költöztetnek át Európából a dél-amerikai országba.

A Spix ara (Cyanopsitta spixii), amely nevét Johann Baptist von Spix német természettudósról kapta, Brazília északkeleti részéről származik, ám ma már kihaltnak tekintik a vadonban és fogságban élő példányainak száma is elenyésző. A közepes termetű papagáj tollazata a kék különböző árnyalataiban pompázik.

A kihalás fenyegette papagájok védelmével foglalkozó Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP) szerint a vadonban utoljára 1990-ben láttak Spix arát. Az ACTP a brazil kormánnyal együttműködve dolgozik a faj újrahonosításán.

A Brazíliába érkező madárküldöttség első állomása egy berlini központ lesz, ahol felkészítik az állatokat az átszállításra. A papagájok később egy csaknem 30 hektáros visszaszoktató központba kerülnek az északkelet-brazíliai Bahia állam egy természetvédelmi területén, és az első példányokat 2021-ben engedik szabadon.

A brazil környezetügyi minisztérium szerint a Spix arák fogságban történő szaporítására irányuló nemzetközi erőfeszítéseknek hála az egyedek száma a 2012-es 79-ről 158-ra nőtt 2018-ra.

Az ACTP szerint a jelenlegi populációt muszáj tovább növelni, hogy hosszú távon stabillá váljon. A szükséges előkészületek közé tartozik továbbá a brazíliai Caatinga régióban élő helyi populáció felkészítése a jövőbeli együttélésre.

A Spix arákat a természetes élőhelyeik elpusztítása és a vadállat-kereskedelmet kiszolgáló illegális befogások jutatták a kihalás szélére.

A madarak szorult helyzete ihlette a Rio című 2011-es animációs filmet, amelyben egy Spix arát az amerikai Minnesota államból visznek el Brazíliába, hogy utódokat nemzzen egy fogságban élő példánnyal.