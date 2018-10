Spanyol politikus: Orbán Viktor lehet az új Európa vezetője

Santiago Abascal Conde spanyol szociológus és politikus, a jobboldali konzervatív VOX elnöke 1976-ban született Bilbaóban. Már 23 évesen önkormányzati képviselővé választották néppárti (PP) színekben, majd 2004 és 2009 közötti a baszkföldi parlament tagja volt. 2013-ban kilépett a Néppártból, mert nem értett egyet azzal, ahogy a párt kezelte a korrupciós vádakat, illetve mert ellenezte Mariano Rajoy kormányának az ETA baszk terrorszervezettel és a katalán nacionalizmussal szembeni engedékeny politikáját. Még az évben több volt néppárti politikustársával együtt VOX néven új pártot alapított, s 2014-ben pártelnökké választották. Az alábbiakban Santiago Abascalnak a Magyar Hírlap számára adott interjúból idézünk.

– A közös uniós tagság és az évszázadokra visszanyúló kapcsolatok ellenére Magyarországon viszonylag kevesen ismerik a spanyol politika részletkérdéseit. Miként mutatná be röviden a magyar olvasónak pártját, a VOX-ot?

– Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a magyar kormányhoz és a magyarok többségéhez hasonlóan a spanyolok jelentős része, s különösen a VOX úgy véli, hogy az Európai Unió legfontosabb alkotórészei a nemzetek. Európa nem egy nemzet, hanem nemzetállamok uniója. Elmondanám a magyaroknak, hogy pártunk álláspontja szerint Spanyolország egy keresztény gyökerekből táplálkozó nemzetállam, amely kiemelkedően fontos szerepet játszott az európai történelemben. A hét évszázadig tartó reconquista révén megállítottuk az iszlám előretörését, majd elvittük a kereszténységet és a spanyol nyelvet az Újvilágba, lerakva a hispano-amerikai civilizáció alapjait. Az Atlanti-óceán másik partjával fenntartott történelmi kapcsolatainknak köszönhetően Spanyolország bizonyos értelemben kiterjeszti Európa kulturális határait. Mindezekből kifolyólag Spanyolország kulcsszerepet játszik az európai projekt megvalósításában, már amennyiben ez a projekt nem jelenti a nemzetek felszámolását.

– Amennyiben a VOX kormányzati pozícióba kerülne – akár egy választási győzelemnek köszönhetően, akár egy koalíció tagjaként –, melyek lennének a párt legfontosabb célkitűzései?

– Feladataink között első helyen említeném a nemzeti egység védelmét. Spanyolország egysége és területi épsége állandó támadások célkeresztjében áll. Nemzeti integritásunk nem képezheti szavazás tárgyát, s még kevésbé engedhetjük meg az ellene irányuló államcsíny-kísérleteket. Szintén előkelő helyet foglalnának el kormányprogramunkban a bevándorlással kapcsolatos intézkedések: meg szeretnénk védeni határainkat, nem a kintlévők elleni gyűlöletből, hanem a bentlévők iránti felelősség által vezérelve. A határok ugyanazt a szerepet töltik be, mint egy ház falai: biztosítják jólétünket, identitásunkat és szabadságunkat. Úgy véljük továbbá, hogy nyugati, hispán és keresztény kultúránk nem egyeztethető össze az iszlám világ értékrendjével, s nem lehetséges, hogy ez a két civilizáció békében éljen egymás mellett. A multikulturális saláta elkerülhetetlenül konfliktusok melegágya, elég, ha az Európa-szerte megtalálható olyan „érzékeny” városnegyedekre gondolunk, mint a brüsszeli Molenbeek.

– Néhány hete a VOX több politikusa Strasbourgba utazott, ahol éles kritikával illették a Sargentini-jelentés megszavazását. A VOX álláspontja szerint az Európai Parlament döntésével megsértette Magyarország szuverenitását. Jelenleg három fő elképzelés létezik Európa jövőjével kapcsolatban: a föderalisták szeretnék létrehozni az Európai Egyesült Államokat, a nemzeti szuverenitás hívei a nemzetek Európájáról beszélnek, míg a harmadik opció az európai projekt feladását célozza, melynek eklatáns példája

a Brexit. Ön melyik elképzelést támogatja?

– A másodikat, a nemzetek Európáját, melynek alapja az országok közötti együttműködés. Európa nem egy nemzet, hanem államok közössége. Gyanakvással figyeljük a föderalista elképzeléseket, mert megvalósításuk esetén a nemzeti szuverenitás tartalmatlanná válna. Éppen ezért szimpatizálunk Orbán Viktor álláspontjával, aki egyre inkább az új Európa vezetőjeként tekinthető. Mi hiszünk Európában, úgy véljük azonban, hogy a brüsszeli globalista bürokraták a nemzeti szuverenitás korlátozása, a multikulturalizmus erőltetése és a korlátlan bevándorlás támogatása révén komoly károkat okoznak a kontinens népeinek.

– A migrációs válság megítélése mentén húzódik az európai politika egyik legélesebb ideológiai törésvonala. Magyarország a 2015-ös krízis hatására kerítést épített a déli határszakaszon. A munkálatok megkezdése előtt a kormány több határvédelmi modellt is tanulmányozott, köztük a Spanyolország afrikai területeit védő ceutai és melillai határkerítést. A létesítmény működésbe helyezése óta a Magyarországra irányuló illegális határátlépések száma 99 százalékkal csökkent. Miért van az, hogy a magyar kerítés betölti feladatát, ellenben a ceutai és melillai határvédelmi rendszer nem képes gátat szabni az illegális bevándorlásnak?

– Mert Spanyolország nem védi meg a határkerítést. Az afrikai határszakaszon a hetvenes években nem volt kerítés, de ott volt a Spanyol Légió, s ez önmagában elegendőnek bizonyult az illegális bevándorlás megállítására. Ezzel szemben napjainkban van kerítés, csak éppen nem védjük meg. A spanyol határkerítés egyes szakaszait egyszerre hatszáz paramilitáris stratégiát követő személy képes ostromolni, akik emberi ürüléket, sósavat és meszet zúdítanak az alig húsz főből álló határvédelmi erőkre, akik még csak tömegoszlatásra alkalmas eszközökkel sem rendelkeznek. A legnagyobb gond az akarathiány: Spanyolországban nincs politikai akarat a határok megvédésére. Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök nem hajlandó megvédeni a határokat, ahogy néppárti elődje, Mariano Rajoy is vonakodott ezt megtenni, mondván, hogy nem hisz a határokban. Mi mindezt elképedve szemléljük, s teljes mértékben azonosulunk Magyarországgal, mely nem elégszik meg a határvédelmi eszközök létesítésével, hanem hajlandó használni is azokat. A VOX szeretné megerősíteni Ceuta és Melilla határainak védelmét. Javaslataink között szerepel a fémszerkezet lecserélése és egy valóban áthatolhatatlan fal építése. Azt is rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a határainkon szolgáló csend- és rendőrök rendelkezzenek a megfelelő tömegoszlató eszközökkel annak érdekében, hogy hatékonyan meg tudják védeni a kerítést. Aki pedig illegálisan lép be Spanyolország területére, azt azonnal ki kell utasítani, továbbá az illegális bevándorlóktól meg kell vonni minden közpénzből finanszírozott segélyt. Világos üzenetet kell küldenünk: aki jogellenesen lép be az országba, sohasem válhat legális bevándorlóvá. Így egyszer s mindenkorra véget vetnénk a hívóhatásnak, melynek fő felelősei Merkel, Pedro Sánchez és Soros.

