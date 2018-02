Sörözz és szájharmonikázz!

Okostelefónia – Leépülés a Zuckerberg-birodalomban

Manapság csak az unalmas emberek használják kizárólag kommunikációra a telefonjukat – legalábbis erről árulkodnak a rendkívül népszerű applikációs áruházak, ahonnan többek között női hormonhoroszkópot, telefonos szájharmonikát és sörös illúziót is letölthetünk. Érdemes azonban tisztes távolságban maradni az okoskészülékeinkkel, hiszen igazi szenvedélybetegséggel állunk szemben.

Mindig csak a telefonodat nyomkodod! Biztosan sok magyar háztartásban hangzik el nap mint nap e mondat, hiszen ma a mindennapok aligha elképzelhetők az okostelefonok folyamatos bogarászása nélkül. Árulkodó, hogy egy friss amerikai kutatás szerint az átlagember naponta két órát és ötvenegy percet tölt készülékeinek nyomogatásával, ami egy hónapban több mint nyolcvanhat órányi „surfinget” jelent.

A Mediakix kutatása ennél is tovább ment: vizsgálatuk szerint csak a Facebook, Instagram és Twitter közösségi óriásokon külön-külön napi két órát pazarolunk el.

A facebookozás okkal nevezhető időpocsékolásnak, hiszen – ugyanezen gondolatmenet alapján – életünkben csaknem két évet töltünk a Zuckerberg-birodalomban, ráadásul amennyiben az összes közösségi oldallal számolunk, közel öt és fél évre jön ki az online szociális hálón töltött idő.

A Mediakix megjegyzi: ez majdnem háromszor akkora időtartam, mint amekkorát a való életben zajló hús-vér információcserére szánunk.

A marketingügynökség természetesen a „mire használod az iPhone-od?” kérdést is feltette a lelkes médiafogyasztóknak. A fentiek alapján az egybehangzó válasz kevésbé meglepő: „Mindenre”.

Az okostelefonok és a velük járó alkalmazások korlátlan használata legjobban a napi rutinnal szemléltethető: a felkeléstől számított pár órán belül legalább öt applikációt nyitunk meg, legyen szó az ébresztőről, az időjárás-előrejelzőről, a különböző zenés-filmes alkalmazásokról vagy a reggeli csúcsforgalomban oly népszerű üzenetmegosztó platformokról. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek ma már teljesen átlagos és bevett alkalmazásoknak számítanak, nemhiába foglalnak el előkelő helyet a népszerűségi listákon: 2017-ben az Apple legtöbbet letöltött applikációi között egyértelműen a Facebook, a Facebook Messenger, az Instagram, a Spotify, a Snapchat és a YouTube alkalmazások voltak az éllovasok.

Okkal tehetjük fel a kérdést, hogy van-e ezzel probléma, hiszen valamennyi médiaóriás vallja, hogy a találmánya jobbá teszi az emberi létet. A Facebook 14. születésnapja alkalmából Mark Zuckerberg például úgy kezdte a mondandóját: hihetetlen, hogy meddig jutott a harvardi kis szobájából, és még mennyit kell tennie azért, hogy szorosabbra fűzze a világot. Szerinte igenis számít, hogy egyre közelebb érezzük magunkat a családtagjainkhoz és barátainkhoz – még ha mindez egy online platformon történik is.

Evan Spiegel, az önmegsemmisítő üzeneteket felfuttató Snapchat irányítója szintén szereti magasztos szavakkal illetni a munkáját. A milliárdos állítja: a lényeg, hogy az emberek az őket boldoggá tévő módon kommunikáljanak.

Tegyük fel, hogy hiszünk a közösségi gigászok jó szándékában. Ennek ellenére szinte naponta dobnak piacra olyan alkalmazásokat, amelyekre nemhogy semmi szükségünk nincs, de hosszú távon kárt tesznek a társadalmunkban.

A legjobb példa erre az elmúlt nyarak telefonos őrülete, a Pokémon Go. Tény, hogy nem átlagos – és meglehetősen kalandos –applikációról beszélünk, hiszen a való életben kell eljutni az online térben kijelölt pontokhoz, majd levadászni a meséből ismert szörnyecskéket. Arra azonban csak kevesen számítottak, hogy a mértéktartás lesz a Pokémon-vadászok fő ellensége. A játékosokat ugyanis a washingtoni holokausztmúzeumból és az auschwitzi haláltábor területéről is kitiltották, ráadásul Bosznia-Hercegovina még fel nem számolt aknamezeire is beszivárogtak.

Mégsem a Pokémon Go kitalálójától sajnáljuk leginkább a dollármilliárdokat. Ha elkezdjük böngészni telefonunk applikációs áruházát, leginkább felesleges és értelmezhetetlen online kütyükre bukkanhatunk. Ott van például a készülékünket – így a kezünket is – lehűtő ventilátorapplikáció, amely már egy dollárért a miénk lehet.

Akadnak olyanok is, akik fizetnek a szájharmonika-alkalmazásért (a telefonunkat a szánkba véve játszhatunk le dallamokat) vagy az egyszerű gomblenyomó funkcióért, amelynek lényege mindössze annyi: tartsuk az ujjunkat minél hosszabb ideig az érintőképernyőn.

Az egyik legnépszerűbb – de valljuk be, teljességgel haszontalan – alkalmazás mégis az úgynevezett iBeer: egy gombnyomással sörré változtathatjuk a telefonunk képernyőjét, majd úgy tehetünk, mintha elfogyasztanánk. Mert az emberek szeretnek úgy tenni, mintha sört innának, pedig nem is – áll az applikáció egyik reklámfelületén. Magáért beszél, hogy eddig több mint kilencvenmillió alkalommal töltötték le a sörös illúziót.

Azt hihetnénk, hogy a férfiak fogékonyabbak az iBeerhez hasonló technológiai trükkökre, pedig valójában a nők a legnagyobb alkalmazásfogyasztók. Nem is telik el anélkül hét, hogy a külföldi sajtóban ne jelenjen meg egy csalogató, „milyen appokra van szükségük a trendi nőknek?” írás.

Legutóbb a brit The Guardian vonultatott fel egy listát a „nőbarát” alkalmazásokról, amely rögtön leszögezi: bár az innovációs Kánaánként ismert Szilícium-völgyben még mindig kevés a hölgy, egy-egy applikáció segítségével már ők is kielégíthetik a szükségleteiket.

Érdemes elidőzni a brit liberális lap válogatásán, hiszen az általuk ajánlott csodaprogramok között nemcsak az általánosnak számító hormon-horoszkópok szerepelnek, hanem a bevásárlólistát vagy bőröndpakolást előkészítő applikációk, egy internetes orvos, aki bármikor válaszol az egészségügyi kérdéseinkre, vagy egy bőrápolásért felelős okosalkalmazás, amely megvizsgálja a bőrünket, majd értesít annak változásairól.

Ha ezek után is stresszesnek érezzük magunkat, a Clementine nevű appot is telepíthetjük, amely mindössze öt perc alatt elérhető „magabiztosságlöketet” vagy „fellélegzésszeánszt” ígér. Ugyancsak testünk megnyugtatását célozza a modern ébresztőalkalmazás: amennyiben telefonunk éjszaka is megfelelő közelségben van, képes az alvási fázisaink vizsgálatára, és bizony már a szendergés pillanatában felébreszt minket. „Így már egy kattintás segítségével frissen indulhat a nap!” – ígérik a készítők. Ebben az esetben talán érdemesebb hinni a valódi orvosoknak, és legalább éjszakára kikapcsolni a telefonunkat.