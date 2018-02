Nekitámadt Magyarországnak Michael Roth, a német külügyminisztérium európai ügyekért felelős, egyébiránt szocialista államminisztere, akinek az a „korszakalkotó” ötlete támadt, hogy létre kellene hozni egy EU-s pénzalapot a civil szervezetek támogatására azokban a tagállamokban, amelyekben úgymond veszélybe kerül a jogállamiság. Természetesen hazánkra gondolt, amit nem is tagadott, szerinte ugyanis „súlyosan veszélyes és elfogadhatatlan Soros György „démonizálása”.

NGOs are vital for our democracies! Fruitful meeting with @hhc_helsinki on #StopSoros bills. Only with a vibrant and critical civil society we can maintain our common values in the #EU. pic.twitter.com/OhSnLwu4FR

— Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) February 19, 2018