Soros György bevásárolta magát a Facebookba

Soros György aktivizálta magát a technológiai piacon. Többek között a Facebook, a Twitter, a zeneletöltő és zenemegosztó programokat, appokat kínáló cégek részvényeiben látott fantáziát.

Az úgynevezett hedge fundoknak (ejtsd: hedzs fánd) – amelyekre ezt az angol kifejezést használjuk, magyarul talán árfolyamkockázati alapnak lehetne fordítani – mostanság kell leadniuk második negyedéves jelentéseiket a pénzügyi hatóságok felé. Így derült ki, hogy Soros György befektetési alapja, a Soros Fund Management LLC milyen cégekbe fektetett 2018 második negyedévében.

A milliárdos spekulánst leginkább a zenemegosztó appok érdekelték: alaposan bevásárolt a Spotify és a Pandora részvényeiből. Előbbiből 122,6 millió dollár, utóbbiból 56,1 millió dollár értékben.

A Spotify piacvezető a zenehallgatós appok körében. A Pandora ingyenes, ám emiatt sokkal több reklám található benne, de már van fizetős rész is. A Spotify részvényei eddig 17 százalékot erősödtek, míg a Pandora igazán jó befektetésnek bizonyult: a papírjai 66 százalékkal érnek többet év eleje óta.

Közösségi média

Soros György Facebookhoz való viszonya nagyon érdekes. A 2012-től egészen 2017-ig hol több, hol kevesebb részvénye volt a cégben, de szinte mindig volt neki valamennyi.

Mindez üzleti szempontból teljesen érthető, hiszen ezek az évek diadalmenetet jelentettek a Facebook számára. Néhány millióról jóval egymilliárd felhasználó fölé nőtt a cég, a papírok árai pedig szépen mentek fölfelé.

Aztán jött a 2016-os amerikai elnökválasztás és megváltozott a világ. Fake news, orosz propaganda, „választási beavatkozás” és még számos vád előkerült, a botrány középpontjában pedig a Facebook volt, hiszen a vádak szerint Zuckerbergék – nem kevés pénzért cserébe – szemet hunytak mindezek fölött.

Soros ekkor egy másik vonalon, az alapítványain keresztül látott piaci rést politikai ideológiájának terjesztésére. A kulcsszó a „tényellenőrzés”.

Érdekes, hogy 2017 során egyre-másra folyamatosan alakultak a tényellenőrző műhelyek, közülük sokkal üzleti kapcsolatba is került a Facebook: külsős cégként a fake news elleni harccal voltak megbízva. Mivel ezek többnyire „nonprofit” vállalkozásnak számítottak, ezért szinte az összes tényellenőrző csoport környékén meg lehetett találni Soros alapítványának pénzét.

Vagy direkt a Nyílt Társadalom Alapítvány adta a forrást, vagy több áttételen keresztül jutott el az a „tényellenőrökhöz”. Legalábbis közülük nagyon sokhoz. Ennek az eredménye az lett, hogy a tényellenőrök liberális szellemisége alaposan hozzájárult ahhoz, hogy a jobboldali lapok közül számos kapott tiltást ebben az évben. Köztük például a 888.hu is.

Nos, a próbálkozások részsikereket hoztak, ám az USA-ban Trump nem bukott meg, a Soros által bőkezűen támogatott Demokrata Párt nem tudott érdemben erősödni és egyre sűrűsödtek a botrányok a Facebook körül, így Soros 2017 végén eladta összes Facebook-részvényét. Sőt, a Twitter és az Apple papírjaitól is megszabadult.

Most közelednek a kiemelten fontos félidős választások az USA-ban. Ez azt jelenti, hogy a demokratáknak van valamennyi esélyük arra, hogy megnehezítsék Trump helyzetét. A kampány minden eddiginél költekezőbbnek ígérkezik, amelyből vélhetően megint jut a Facebooknak és a Twitternek is. Soros ezért júniusban és júliusban ismét alaposan bevásárolt ezekből a papírokból. A „tényellenőrök” is bőkezűbb támogatásra számíthatnak a következő hónapokban – már ha elég hatékonyak lesznek a jobber média zaklatásában.

Soros döntése, hogy bevásárol a közösségi média óriásainak papírjaiból azért is meglepő, mivel a részvények eladása után így fogalmazott a davosi Világgazdasági Fórumon: „a közösségi média fenyegetést jelent a társadalomra”. Az agg agitátor szerint ezek a cégek manipulálják az embereket és arra veszik rá őket, hogy minél többet fogyasszanak. Soros ezeket a cégeket a kaszinókhoz hasonlította.

Ezek a cégek arra veszik rá az embereket, hogy feladják autonómiájukat. Valami nagyon káros, sőt, talán visszafordíthatatlan történik az emberekkel digitális korunkban„ – aggódott akkor a milliárdos spekuláns.

Úgy tűnik, hogy mostanra eltűntek belőle ezek a morális gátak és alaposan bevásárolt a Facebook és a Twitter részvényeiből is.