Soha nem látott árakon kelnek el a legjobb kávéfajták

Fontonként (453 gramm) 803 dollárt (223 ezer forint) fizetett a világ legdrágább nyers kávébabjáért egy panamai árverés győztes licitálója, egy tajvani kávékereskedő – értesült a CNA tajvani hírügynökség.

A kilónként 492 ezer forintért elkelő, Elida Geisha Green Tip Natural fajtájú kávébab a Lamastus családi birtokon termett Panamában, az eladásra kínált 100 font kávébabra szerte a világból 250 vevő licitált a különleges fajtákkal foglalkozó panamai kávétermelők szövetségének (SCAP) árverésén.

A korábbi aukciós rekord 601 dollár volt fontonként, azt a La Esmeralda nevű birtok egy másik, Geisha-fajtájú kávébabjáért fizették a tavalyi árverésen.

A Best of Panama elnevezésű árverésen idén megdőlt minden korábbi rekord, az aukción 6000 font (2721,5 kilogramm) kávébabot adtak el minden korábbit messze meghaladó, 98,68 dolláros (31 700 forintos) fontonkénti átlagáron, vagyis kilónként 70 ezer forintért.

Összehasonlításképpen: a New York-i árutőzsdén fontonként alig több mint 1 dollárért kereskednek az átlagos minőségű Arabica kávéval.

Az exkluzív panamai kávéárverésen szédítő ütemben nőnek az árak, 2004 és 2006 között még az Esmeralda Geisha 50 dolláros rekordára is sokkolta a kávés világot, a 2005-ös átlagár pedig mindössze 3,28 dollár volt az idei csaknem 100-zal szemben.

A csillagászati árat kifizető idei licitáló, a Black Gold Coffee Co. elmondta a CNA-nak, hogy a tajvani fogyasztók egyre igényesebbek és hozzáértőbbek, nemcsak a kávéaromákat, hanem az elkészítési módokat illetően is, ezért a tajvani kávéimportőrök a legelképesztőbb árakat is megadják a különleges nyerskávéfajtákért.

Az aranyáron vásárolt kávébab többségét a tajvani kereskedő már tovább is adta japán, ausztrál és amerikai vevőknek, a megmaradt 35 fontnyi kávéból 15 fontnyit arra használnak fel, hogy Tajvan azzal vegyen részt a tokiói vákuumtechnikás kávéfőző-világbajnokságon, 20 fontnyit pedig a helyi ínyenceknek szánnak.