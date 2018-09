Sebastian Kurz a lehetetlennel próbálkozik Salzburgban

EU-csúcs: A visegrádiak mellett számos állam kifogásolja a Frontex mandátumának bővítését

Soha nem látott diplomáciai köröket futottak az uniós vezetők a salzburgi csúcsot megelőzően, ám így is valószínűtlen, hogy a Sebastian Kurz nevével fémjelzett találkozón válasz szülessen a migrációs válságra.

A tagállamok kormány- és államfői az Európai Tanács égisze alatt tegnap este kezdtek „informális” egyeztetésbe, a találkozó pedig ma, az unió belső biztonságára, illetve a brexitre vonatkozó kérdésekkel folytatódik.

Optimizmusra ugyanakkor aligha van okunk: sajtóforrások szerint az osztrák kancellár – aki az elmúlt héten Párizsban, Madridban, Berlinben és Rómában is járt – kevésbé ambiciózus célt határozott meg, és elsősorban a külső határőrizet területén szeretné közös nevezőre hozni a tagállamokat. Sebastian Kurz a Der Standard hasábjain nemrég arról beszélt: mivel már nem a bevándorlók elosztásának kérdése dominálja a menekültkérdést, ideje a külső határőrizetre helyezni a hangsúlyt.

Ez egybeesik az Európai Bizottságnak az európai határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) mandátumának kibővítésére vonatkozó javaslatával, amelyet Jean-Claude Jun­cker elnök fog prezentálni Salzburgban a tagállami vezetőknek. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a bizottság nemcsak a műveleti személyzet számát szeretné nagy mértékben növelni, de a tagországoknak – Angela Merkel javaslata alapján – a nemzeti kompetenciáik egy részét is át kellene adniuk az ügynökségnek.

A salzburgi találkozót megelőzően Sebastian Kurz a potenciális hatáskörelszívás kérdésére kitérő választ adott. Mint mondta, a szuverenitásukat féltő államok jelenleg annak sem örülhetnek, hogy sokan továbbra is ellenőrzés nélkül érkeznek Közép-Európába, így fennáll egy újabb menekülthullám veszélye.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy számos tagállam nemcsak a védelmi kompetenciáit félti Brüsszeltől, hanem annak a lehetőségét is, hogy maguk utasíthassák ki a menedékkérőket. Az európai sajtó szerint – a visegrádi államok mellett – elsősorban Olaszország, Görögország és Spanyolország érvelhet ezzel a csúcstalálkozón.

A szóban forgó országok egyébként attól is tartanak, hogy – bár jelenleg nem működőképes a dublini rendszer –, de a szabályok élesítésével a Frontex-alkalmazottak által regisztrált menedékkérők bizony akár hosszú távon is a határországokban maradnak.

Ennél is nagyobb pesszimizmus fogadhatja az unió területén felállítandó, úgynevezett ellenőrzött menekültközpontok ötletét, amelyet hiába harangoztak be a legutóbbi, júniusi csúcstalálkozón, azóta egyetlen tagállam sem jelezte a részvételi szándékát. Sőt Matteo Salvini olasz belügyminiszter azóta többször is ellehetetlenítette a tengeren keresztül érkezők partraszállását, így Róma gyakorlatilag máris bojkottálja a folyamatot, emlékeztetett a Politico.

Némi örömre adhat okot, hogy sajtóforrások szerint Sebastian Kurz áttörést ért el a harmadik országokban felállítandó központok ügyében.

A kancellár nemrég Donald Tuskkal, az Euró­pai Tanács elnökével együtt Egyiptomban járt, ahol nemcsak az egyiptomi migrációs modell nyerte el a tetszésüket (az észak-afrikai országot gyakorlatilag 2016 óta nem jellemzi az illegális migráció), de egy EU-n kívüli menekültközpont felállítására is részleges ígéretet kaptak. Kairó pár hete még az ország alkotmányára hivatkozva utasította el az uniós tervet.

Késésben a brexit

Szükség lehet még egy rendkívüli brexitügyi EU-csúcs összehívására novemberben, ennek a lehetőségét is meg fogják vitatni az ­uniós állam- és kormányfők salzburgi értekezletén – írta a vezetőknek küldött levelében Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. „A brexit okozta károk mérséklése közös érdekünk. Sajnos a megállapodás nélküli kiválás még mindig elképzelhető, de ha felelősen cselekszünk, akkor elkerülhetjük a katasztrófát” – figyelmeztetett Tusk.