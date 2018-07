Sánchez titokban egyeztetett Sorossal

Titokban találkozott Soros György magyar származású amerikai milliárdossal a nemrég kinevezett baloldali spanyol kormányfő, Pedro Sánchez – jelentette a hétvégén a Breitbart jobboldali hírportál, amely az Okdiario spanyol portál értesülésére hivatkozott. Soros állítólag múlt szerdán találkozott Sánchezzel a miniszterelnök hivatalos rezidenciáján, ám beszélgetésük nem szerepelt a kormányfő hivatalos programjában.

„A tárgyalás mintegy fél óráig tartott. A találkozón két ismeretlen személy is részt vett, ők pénzügyi tanácsadók lehettek” – írta az Okdiario. A hírportál szerint Soros és Sánchez a külügyminiszterrel, az Európai Parlament korábbi elnökével, Josep Borrell-lel is tanácskozott.

A La Gaceta napilap élesen bírálta Sánchezt, amiért a nyilvánosság megkerülésével tartotta meg a találkozót, noha rendszeresen az átlátható kormányzás fontosságáról beszél.

Az egy hónappal ezelőtt hivatalba lépett új szocialista kormány fogadta be június közepén a civil szervezetek által működtetett migránsmentő hajót, az Aquariust, miután Málta és Olaszország is megtagadta, hogy a több száz bevándorló partra szálljon területükön. A Breitbart arra is emlékeztet: Fernando Grande-Marlaska új spanyol belügyminiszter nemrég abbéli kívánságát fejezte ki, hogy a hatóságok szedjék le a szögesdrótokat a két észak-afrikai spanyol exklávét, Ceutát és Melillát Marokkótól elválasztó határkerítésről, amelyet rendszeresen megostromolnak az illegális bevándorlók.