Roubini szerint újabb válság lesz 2020-ban

Ma tíz éve dőlt be az Egyesült Államok egyik legnagyobb és legpatinásabb befektetési bankja, a Lehman Brothers, aminek nyomán az 1929–33-as nagy gazdasági világválság utáni történelem legmélyebb, globális gazdasági-pénzügyi krízise robbant ki 2008-ban.

A világméretű megrázkódtatásokat az amerikai jelzálog-hitelezési válság indította el: az alacsony kamatok miatt egyre többen fogtak lakásvásárlásba, s a bankok a kockázatosnak minősített ügyfeleknek is megadták az igényelt pénzt.

A kamatok azonban emelkedni kezdtek, sokan nem tudtak törleszteni, az ingatlanpiac és a tőzsde összeomlott, globális gazdasági válságot okozva – emlékeztet összefoglalójában az MTI. A válság sok rejtett problémát hozott a felszínre, rámutatva a közgazdaságtan tévedéseire és a súlyos egyensúlyi zavarokra, így erősödött a szabályozottság igénye.

Ma már senki nem bízik kizárólag a piaci erőkben, és a kiszámíthatóság, az elszámoltathatóság terén is jelentős intézkedéseket hoztak. Mégis, sokak szerint több körülmény is arra utal, hogy újabb gazdasági válság elé nézünk, amely hasonló lehet a 2008–2009-es krízishez.

Ilyen „vészjós” Nouriel Roubini, a pesszimizmusáról elhíresült közgazdász is, aki szerint 2020-ra megérik a helyzet egy nagyobb pénzügyi válságra, majd egy globális recesszióra – áll az Equilor elemzésében. Roubini szerint a jelenlegi fiskális ösztönzés nem fenntartható az Egyesült Államokban, emiatt később a gazdasági növekedés üteme 2 százalék alá csökkenhet.

Ráadásul a rosszul ütemezett kormányzati lépések miatt a gazdaság „túlhevülhet”, ez pedig jelentős mértékű inflációt okozhat a következő időszakban. A helyzetet súlyosbíthatja az emelkedő olajárfolyam.

A kereskedelmi háborúnak is jelentős kockázatai vannak a globális növekedésre nézve. Az európai növekedés is lassabb lehet, amit egyrészt a monetáris politika szigorodása, másrészt a kereskedelmi feszültségek okozhatnak, ráadásul az olasz kormány költségvetési politikája továbbra is jelentős kockázat.

A szakember szerint a részvénypiacok túlárazottak, a tőkeáttétel a fejlett és a fejlődő piacokon is magas, így már 2019-ben megkezdődhet az átpozicionálás a biztonságosabb eszközökbe, elsősorban az amerikai államkötvényekbe.