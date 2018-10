Romániai népszavazás – Az RMDSZ lelkiismeret szerinti szavazásra buzdít

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) arra kéri szavazóit, hogy vegyenek részt a hétvégén megrendezendő, a hagyományos család alkotmányos meghatározásáról szóló népszavazáson, ugyanakkor ne engedjenek az uszításnak.

Romániában állampolgári kezdeményezésre tartanak népszavazást október 6-7-én, amelynek tétje, hogy az alkotmány „egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként” határozza meg a családot, megakadályozva ezáltal, hogy törvényt hozzanak az azonos nemű párok házasságáról. A hatályos alkotmányban a „házastársak” fogalom szerepel.

A szövetség kedden hírlevelében számolt be Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke és Antal Lóránt szenátor felhívásáról. Emlékeztettek: az RMDSZ a romániai magyarokat mindig részvételre biztatta a választásokon, ezért kérik most is, éljenek demokratikus jogukkal, szavazzon mindenki lelkiismerete szerint, és ne adjanak teret a gyűlölködésnek.

Hegedüs Csilla kiemelte: a romániai magyar társadalom sokszínű, ezért az ellentétes véleményeknek is meg kell férniük egymás mellett.

Az RMDSZ politikusai leszögezték: a szövetség azon dolgozik, hogy a családokat megerősítse, ehhez azonban nem elegendő alkotmányt módosítani, hanem rendezni kell a család fogalmát, hogy azok számára is befogadó legyen, akik nem házasságban élnek.

Rámutattak: számottevő és kiszámítható családtámogató intézkedésekre, a gyermekeiket egyedül nevelő szülők megkülönböztetett támogatására is szükség van. Jelezték: emellett olyan törvény elfogadását támogatják, amely mindenki számára lehetővé teszi a bejegyzett élettársi kapcsolatot, amely jelenleg nincs szabályozva Romániában.

Benkő Erika háromszéki RMDSZ-képviselő is állást foglalt kedden. Leszögezte, óvni kell a házasság intézményét, ugyanakkor megállapította: a házasság és a család fogalma nem azonos, mert a család ma már túlmutat a házasság intézményén.

A képviselő szerint a család fogalma befogadó kellene legyen, az értelmezését inkább tágítani, mint szűkíteni kellene, hiszen „minél több ember él szeretettel teli családban, annál jobb abban a társadalomban élni”.

„Hiába törekszenek nagyon sokan arra, hogy hagyományos családban éljenek, a valóság néha felülírja ezeket a törekvéseket” – állapította meg a képviselő.