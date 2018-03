Román állampolgár a csehországi robbanás áldozatainak többsége

Legalább öten román állampolgárok voltak a csehországi Kralupy nad Vltavou vegyiművekben történt robbanás hat áldozata közül - jelentette pénteken a cseh elektronikus média, a tragédiát kivizsgáló hatóságokhoz közeli forrásokra hivatkozva.

Hivatalosan ezt az értesülést a cseh rendőrség nem erősítette meg, de nem is cáfolta. „A hatósági vizsgálat még nem fejeződött be. Konkrétumokat csak azután tudunk mondani” – reagált Markéta Johnová rendőrségi szóvivő az újságírók érdeklődésére. Korábban több cseh hírportál, például a Szenam.cz és a Blesk.cz azt írta, hogy az áldozatok nagy valószínűséggel nem csehek, hanem lengyel állampolgárok.

A Kralupy nad Vltavou vegyiművekben csütörtökön délelőtt történt robbanás közvetlen oka egyelőre ismeretlen. Annyi már biztos, hogy a robbanás egy éppen használaton kívül lévő kerozintartály tisztítása közben következett be. A sajtóban megjelent olyan vélemény, hogy a munkások valamit hegeszthettek, miközben megfeledkeztek arról, hogy a tartályban még lehetnek a rendkívül robbanékony repülőgép-üzemanyagnak maradékai vagy abból származó gázok. A rendőrség ebben az esetben is arra hivatkozik, hogy a vizsgálat még folyamatban van, így korai lenne konkrétumokat mondani.

A robbanás két súlyos sérültjét egy prágai kórházban ápolják, és a péntek reggeli jelentések szerint már nincsenek életveszélyben.

A kralupyi vegyiművek a lengyel PKN Orlen csoport tulajdonában van, de a gyártelepen több más vegyipari cég is működik. A robbanás a Ceská Rafinérská olajfinomítóban következett be, amely az Unipetrol társaság része. Pavel Kaindl, az Unipetrol szóvivője ezt megerősítette.

A robbanáskor tűz nem keletkezett, vegyi anyagok nem kerültek a légkörbe, így a kisváros lakosait semmiféle veszély nem fenyegeti.

A nyugat-csehországi régióban több vegyi üzem is működik, s már több tragédia történt. A legnagyobb, 17 emberéletet követelő robbanás 1974-ban a Litvínov melletti Záluziben működő olajfinomítóban következett be. Ott a megrozsdásodott vezetékek egyikéből szivárgott a gáz, és amikor a gázfelhő elérte a közeli kohót, berobbant; a tragédia hatalmas anyagi károkat is okozott.