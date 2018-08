Ritka ősi óriáscápa fogsorára bukkantak egy ausztrál strandon

A nagy fehércápánál kétszer nagyobb ősi óriáscápa fogsorára bukkantak egy ausztrál strandon – közölték csütörtökön paleontológusok.

A délkelet-ausztráliai Victoria államban húzódó, mintegy 250 kilométeres Great Ocean Road partszakaszon, Melbourne-től mintegy 100 kilométerre Philip Mullalay amatőr fosszíliagyűjtő bukkant rá a ritka leletre.

„Fosszíliák után kutattam a strandon, amikor egy sziklában csillámló fényt láttam, és egy fog egynegyede tárult elém. Tudtam, hogy fontos felfedezésről van szó, amelyet meg kell osztanom az emberekkel” – mondta Mullalay.

A Viktória Állami Múzeum paleontológiai részlegének kurátora, Erich Fitzgerald megerősítette, hogy a hét centiméter hosszú fogak egy kihalt ragadozófajhoz tartoznak, amelyet a recens heringcápafélék családjába tartozó Carcharocles angustidens faj (nagy fűszerfogú, csipkézett fogazattal bíró cápa) néven tartanak nyilván.

Ez a cápa mintegy 25 millió éve a mai Ausztrália környéki óceánokban élt, kisebb bálnákat és pingvineket fogyasztva, kilenc méter hosszúra, a mai nagy fehércápánál kétszer nagyobbra is nőhetett.

„Nemzetközi jelentősége van a fogaknak, mivel egyike a világon létező három fogsornak, amelyet a Carcharocles angustidens fajjal hoznak összefüggésbe, és az első, amelyet Ausztráliában találtak” – magyarázta Fitzgerald.

Hozzátette, a világon felfedezett szinte valamennyi cápafosszíliát csak egyetlen foggal találták meg, nagyon ritka, hogy ugyanazon cápából több fogat is találjanak. Ez azért van, mert a cápák, amelyek újranövesztik fogaikat, napi egy fogat vesztenek el, és az állat csontvázának porcai nem igazán kövesednek meg.

Fitzgerald szerint a fogak egyetlen cápától származnak.

Egy paleontológus csoporttal és önkéntesekkel két expedíciót is szervezett a tudós a térségbe, ahol több mint 40 fogat gyűjtöttek össze. Többségük az ősi óriáscápáé volt, de találtak kisebb fogakat is a még ma is élő, a szürkecápafélék családjába tartozó Hexanchus fajtól.