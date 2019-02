Rijád lezárta a korrupció elleni kampányt

Szaúd-Arábia, amilyen hirtelen elkezdte 2017 novemberében, olyan hirtelen most be is fejezte kiterjedt korrupcióellenes kampányát, amelyet Mohamed bin Szalmán koronaherceg rendelt el. A királyi udvarnak a kampány összegzéséről szóló nyilatkozata szerint a hatóságok 381 embert hallgattak ki, egy részüket tanúként. Neveket nem közöltek – írja az al-Dzsazíra pánarab hírügynökség. Az eljárások során az állam mintegy 106 milliárd dollárt szerzett vissza az elkövetőkkel kötött egyedi megállapodások alapján.

A közlemény szerint nyolcvanheten vallották magukat bűnösnek, ők egyénileg rendezték „tartozásukat” – hol készpénzzel, hol ingatlanok és cégek lefoglalásával, hol más vagyontárgyak beszolgáltatásával. Az ügyészség ötvenhat személy esetében visszautasította a megállapodás lehetőségét, mivel ellenük más ügyekben is folyik büntetőeljárás. Nyolcan viszont nem voltak hajlandóak megállapodni, ellenük tovább folyik a korrupcióellenes vizsgálat.

A korrupcióval megvádolt személyek között a legmagasabb politikai és gazdasági körökben mozgó hercegek, miniszterek és üzletemberek is voltak, például Al-Valid bin Talal milliárdos befektető, Miteb bin Abdullah herceg, a nemzeti gárdáért felelős miniszer és Turki bin Abdullah herceg, volt rijádi kormányzó – mind Mohamed bin Szalmán rokona. A korrupcióellenes kampány első három hónapjában az elit tagjait a rijádi Ritz-Carlton szállóban tartották fogva, némelyiküket azonban később börtönbe szállították.

Az MTI arra emlékeztet, hogy bírálói zsarolásnak és a koronaherceg hatalmi játszmájának nevezték a példátlan hatósági intézkedést, amely elbizonytalanította a külföldi befektetőket – rájuk pedig a trónörökösnek éppenséggel szüksége van, hogy országa olajtermelésen alapuló gazdaságát diverzifikálni tudja.