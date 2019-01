Rekordszámú utast kezeltek 2018-ban a prágai repülőtéren

Rekordszámú, 16,8 millió utast kezeltek tavaly (2018) a prágai Václav Havel repülőtéren, 9 százalékkal többet, mint 2017-ben – jelentette a prágai repülőtér kedden kiadott sajtóközleményében.

A legnagyobb csehországi légikikötő utasforgalma 2013 óta folyamatosan nő. Tavaly éves összehasonlításban mintegy öt százalékkal 155 530-ra emelkedett a fel- és leszállások száma is. Václav Rehor, a repülőtér igazgatóságának elnöke szerint az utasforgalom növekedéséhez az is hozzájárult, hogy a repülőteret tavaly három új légitársaság is igénybe vette és a célállomások száma héttel emelkedett.

„Különösen a hosszútávú járatok száma és kihasználtsága emelkedett. Ezeket a járatokat éves összehasonlításban mintegy 250 ezerrel több utas használta, ami 24 százalékos növekedés” – mondta újságíróknak Rehor.

A prágai repülőteret 2018-ban 69 légitársaság használta és a cseh fővárosnak a világ összesen a 171 városával volt menetrend szerinti légi összeköttetése.

A legtöbben tavaly is Nagy-Britanniába utaztak, több mint kétmillióan. Ebből Londonba 1,3 millióan. Nagy volt az érdeklődés Oroszország, Spanyolország és Németország iránt is.

2017-hez viszonyítva a legnagyobb mértékben Budapest iránt nőtt meg az érdeklődés, mégpedig 82 százalékkal.