Rákóczi Szövetség: a magyar iskolaválasztást minden eszközzel elő kell segíteni

A magyar iskolaválasztást minden eszközzel elő kell segíteni, mert az a gyermek, amelyik magyarul kezdi tanulmányait, jó eséllyel évtizedek múlva is magyar ember lesz – jelentette ki Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) tanévnyitó ünnepségén, szombaton Nagymegyeren.

A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szent Miklós plébániatemplomban, amelyen részt vett a felvidéki magyar közélet és politikai érdekképviselet számos ismert képviselője.

A Rákóczi Szövetség elnöke 57 kiselsősnek adta át a szervezet által 2004 óta minden évben kiosztott ösztöndíjat, amelyet azok az iskolakezdő gyerekek kapnak meg egyes külhoni területeken, akiket magyar iskolába írattak a szüleik.

Csáky Csongor elmondta: az idei év hátralévő részében még vagy százötven felvidéki helyszínen adják át az általuk „magyar összefogás ösztöndíjaként” jellemzett támogatást a gyermekeiket magyar iskolába írató szülőknek.

Ugyanakkor igyekeznek rámutatni arra is, hogy a magyar iskola, amellett, hogy a többlettudás záloga, a külhoni magyar közösségek megmaradásának szempontjából is kulcskérdés. Kérdésre felelve hozzátette: 2010 óta a magyar iskolába íratott gyerekek számának csökkenése a Felvidéken megállt, s több olyan év is volt amikor pozitív tendenciákat lehetett tapasztalni e tekintetben.

Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte: a tanévkezdés a megújulás napja is egyben, amelyen azt kell közvetíteni a pedagógusokon keresztül a gyermekek és családjaik felé, hogy a magyarok a Kárpát-medencében egy helyre tartoznak egy tőről fakadnak és egyazon álmokat élik meg, azért is, hogy egymást segíthessék úgy, mint eddig.

A tanévnyitón az azt szervező Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség (SZMPSZ) nevében annak megbízott elnöke, Vörös Mária szólalt fel. Beszédében a szülők az iskolaválasztásban betöltött szerepének fontosságát és ebből adódó felelősségüket hangsúlyozta, rámutatva: az elmúlt években nőtt azoknak a felelős döntést hozó szülőknek a száma, akik magyar iskolába íratták gyermekeiket, s ez annak is köszönhető, hogy az érintett intézmények színvonala elismerésre méltó.