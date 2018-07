Putyin elkerülhetetlennek nevezte a nyugdíjkorhatár emelését

Vlagyimir Putyin orosz elnök sajnálkozásának adott hangott pénteken a tervezett nyugdíjkorhatár-emelés miatt, mindazonáltal leszögezte, hogy reformra van szükség, különben „összeomlik” az oroszországi nyugdíjrendszer.

Putyin az orosz televízióban sugárzott beszédében leszögezte: a tervezett korhatáremelés egyik lehetséges változata sem tetszik neki, mi több, kétli, hogy egyáltalán lenne olyan, aki ne ellenezné a változtatást. Közölte ugyanakkor, hogy a problémák az orosz nyugdíjrendszerben „nem tegnap” keletkeztek, a tervezett változtatást pedig nem érzelmi alapon, hanem a gazdaság jelen helyzete alapján kell értékelni. Az elnök szerint ha változatlanul hagyják a jelenlegi rendszert, az a munkavállalók érdekeivel fog ütközni, maga a nyugdíjrendszer pedig „összeomolhat”.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy bár az orosz parlament alsóháza, a duma csütörtökön első olvasásban elfogadta a korhatáremelésről szóló törvényt, a végső döntést még nem hozták meg.

„Természetesen meg kell hallgatnunk minden véleményt, minden szempontot meg kell ismerni. Természetesen meg kell hallgatni mindazokat, akik nem magukra próbálnak jobb fényt vetni e milliók számára kényes kérdést kihasználva, hanem valami értelmeset javasolnak” – mondta Putyin.

Hozzátette azt is, hogy a várható élettartam növekedése Oroszországban egyre nagyobb nyomást gyakorol a nyugdíjrendszerre.

A csütörtökön első olvasásban elfogadott törvény értelmében a férfiak nyugdíjkorhatárát 2028-ig fokozatosan 60-ról 65 éves korra emelik, a nőkét pedig 2034-ig 55-ről 63 éves korra. A változtatást azonban a lakosság nagy része teljes mértékben ellenzi, az orosz elnök népszerűsége is érezhetően csökkent, mióta a kormány júniusban ismertette erre vonatkozó szándékait.

Oroszország gazdaságára az utóbbi években rányomták bélyegüket a Krím Ukrajnától történt elcsatolása miatt hozott nemzetközi szankciók és a olaj árának mélyrepülése. Ennek ellenére tavaly 1,5 százalékkal nőtt az ország GDP-je.