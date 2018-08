Pusztító árvíz Indiában

Több mint kétszeresére, 67-ről 164-re emelkedett a monszunesők miatti áradások halálos áldozatainak száma az India déli részén található Kerala államban – tudatta tegnap a helyi katasztrófavédelem.

A legtöbb halálos áldozat vízbe fulladt vagy földcsuszamlás sodorta magával. A tájékoztatás szerint 220 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, és többtucat embert tartanak számon továbbra is eltűntként. A turisták körében népszerű államban csaknem száz éve nem volt ilyen súlyos árvízhelyzet még monszun idején sem.

Kerala 14 körzetéből szinte mindben áradás van. Narendra Modi miniszterelnök még tegnap este – a nemrég elhunyt korábbi kormányfő, Atal Behari Vajpayee temetését követően – a helyszínre látogatott, hogy együttérzését fejezze ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hogy biztosítsa a károsultakat, a kormány nem hagyja őket magukra.

A The Times of India című angol nyelvű portál szerint egyébként a legnagyobb baj a kórházak állapota, a személyzet száma ugyanis jelentősen csökkent, miközben alig találni szabad ágyat a kórtermekben, és a gyógyszerek is mihamarabbi utánpótlásra szorulnak.