Potápi Árpád János a svédországi magyarok szövetségének közgyűlésén vett részt

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) tisztújító közgyűlésén vett részt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a stockholmi Magyar Házban.

Potápi Árpád János szombaton az MTI-nek telefonon elmondta, az 1974-ben alakult SMOSZ a svédországi magyarság legerősebb szervezete, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kint élő magyarok meg tudják tartani nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat és identitásukat.

A szövetségnek országszerte 35 tagszervezete és mintegy ötezer tagja van. A tagszervezetek évente 1200-1300 rendezvényt tartanak, a nemzeti ünnepek mellett ifjúsági nyári táborokat szerveznek a Svédországi Ifjúsági Központban, Hallebergában, valamint szervezik és irányítják a hétvégi magyar iskolákat is – ismertette az államtitkár.

A SMOSZ évente hétmillió forint kormányzati támogatásban részesül a nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül, ezen felül a kormány tavaly 15 millió forinttal támogatta az ifjúsági központ megvásárlását, felújítását pedig idén 25 millió, jövőre pedig 20 millió forinttal segíti – közölte Potápi Árpád János.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a SMOSZ elnökévé ismét Bihari Szabolcsot választották, aki már 24 éve tölti be a tisztséget. Bihari Szabolcs aktívan részt vesz a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában, és többször is régiós elnökké választották.

Svédországban körülbelül 33-35 ezer magyar él. Már a 16. századtól folyamatosan érkeztek magyarok a Svéd Királyság területére, majd a 20. században gyorsult fel a kitelepedés. Az 1956-os forradalom leverése után 9-10 ezer magyar menekültet fogadott be Svédország. Ők fektetették le a svédországi magyar közösségi élet alapjait, létrehozták a világi szervezeteket, és akkor alakult meg a svédországi Magyar Katolikus Misszió és a Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezet is.

A nyolcvanas évek közepétől a Ceausescu-rezsim elől 7-8 ezer magyar menekült Svédországba Erdélyből.