Populista pólus körvonalazódik az olaszországi parlamentben

Sikerült megállapodnia az olasz parlament elnökeiről a március eleji választások két győztes politikai erőnek, az elitellenes Öt Csillag Mozgalomnak (M5S) és a Silvio Berlusconi exelnök által összefogott jobbközép koa­líciónak. A választásokon pártként legtöbb szavazatot (több mint 32 százalékot) szerzett M5S a képviselőház elnöki székére pályázott, és ezt a választásokon legtöbb szavazatot (több mint 37 százalékot) szerző jobbközép koalíció is támogatta.

Így az alsóház új elnöke Roberto Fico, az M5S politikusa lett, ezért cserébe a jobbközép, pontosabban Berlusconi pártja, a Forza Italia (FI) pedig megkapta a szenátus vezetését: Maria Elisabetta Alberti Casellati (képünkön) ráadásul az olasz parlament felsőházaként működő testület első női elnöke is egyben.

Elemzők szerint a parlament elnöki tisztségeinek könnyű elosztása arra utal, hogy a választásokon győztes jobbközép koalíció és az M5S a kormányzást is megosztja majd egymással. A választásokon vesztes és a parlamenti elnöki helyekből is kimaradó balközép Demokrata Párt (PD) máris „Grillusconi” korszakról, vagyis az M5S-t alapító Beppe Grillo és a jobbközép Silvio Berlusconi közötti politikai egyez­ségről beszél. A jobbközép koalíciót azonban valójában nem a választásokon jócskán alulmaradt Berlusconi, hanem Matteo Salvini, a bevándorlásellenes Liga vezetője irányítja, aki a FI-nak engedte át a szenátus elnöki székét. Ez szakértők szerint arra enged következtetni, hogy Salvini a Ligának még ennél is többet szeretne elérni a kormányalakítási egyeztetéseken, amelyek már nagyban zajlanak.

Sajtóértesülések szintén arról számolnak be, hogy a „hatalomelosztás” az M5S és a Liga között zajlik Silvio Berlusconi háttérbe szorításával, ami nem kis feszültséget okoz a jobbközép koalícióban. A hivatalos kormányalakítási konzultációt Sergio Mattarella államfő húsvét után indítja el.

Luigi Di Maio, az M5S elnöke ráadásul a Corriere della Sera című napilap tegnapi számában dicsérte Matteo Salvinit, amiért bebizonyította, hogy tartja a magát a korábbi kijelentéseihez. Arra az újságírói kérdésre ugyanakkor a populista pártvezért kitérő választ adott, hogy hajlandók-e koalícióra lépni a bevándorlásellenes Ligával. Sokat sejtet azonban, hogy Di Maio nyomatékosította: már mi is bizonyítottuk, hogy bárkivel hajlandók vagyunk leülni beszélni az olasz nép érdekében. „A jövőben sem a pártok fognak számítani, az olasz nép a prio­ritás” – tette hozzá a politikus.