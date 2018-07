Politikai közbenjárás kellett, hogy beengedjenek egy orosz újságírót Ukrajnába

Az ukrán határőrség ismét nem akarta beengedni Ukrajnába hétfőn egy orosz televízió munkatársát, viszont azután, hogy Musztafa Najem ismert újságíróból lett kormánypárti ukrán képviselő kezességet vállalt érte, mégis beléphetett az országba.

A Hromadszke ukrán hírtelevízió internetes oldalán adott hírt arról, hogy hétfőn a kijevi Boriszpil nemzetközi repülőtéren feltartóztatták az ellenzéki hírtelevízióként ismert Dozsgy egyik munkatársát, Alekszej Koroszteljovot. Az orosz újságíró szavai szerint azzal az indokkal utasították el belépésének engedélyezését az országba, hogy állítólag nincs elég pénze ukrajnai tartózkodásának fedezésére, és meghívólevele sincs a fogadó féltől.

Közölte, hogy ebből semmi sem igaz, minden dokumentummal rendelkezik, beleértve a szállodafoglalást és a visszaútra szóló repülőjegyet is Moszkvába. Elmondta, hogy egy néhánynapos, nemzetközi szervezésű továbbképzésre érkezett Kijevbe. Megjegyezte, hogy korábban kétszer is járt Kijevben, és semmi gondja nem volt a határellenőrzésnél. Most viszont fel akarták tenni őt egy Chisinauba tartó gépre. A jegyet odáig ugyan megvették neki, onnan Moszkváig viszont már saját költségen kellett volna továbbutaznia. Közölték továbbá vele, hogy a határozat ellen bírósági úton fellebbezhet.

Míg várakozott, felvette a kapcsolatot annak a képzésnek a szervezőivel amelyre Kijevbe érkezett. Később a Dozsgy hírtévé a honlapján közzétette, hogy Musztafa Najem ukrán parlamenti képviselő a Boriszpil reptér határőrparancsnokához fordult, és írásban vállalt garanciát az orosz újságíróért. Ebben Najem leszögezte, hogy Koroszteljov az OPEN Media Hub elnevezésű európai uniós projekt július 2-6-i oknyomozó újságírói kurzusára érkezett Kijevbe, és személyesen garantálja, hogy a kurzus végeztével elhagyja az országot.

Ukrajnában egyébként a hírműsorokat sugárzó orosz televíziók közül a Dozsgy volt az utolsó, amelynek sugárzását leállították. Csak tavaly januárban döntött emellett a rádió- és tévésugárzással foglalkozó tanács, miután egy év megfigyelés után arra jutottak, hogy a tévé műsorpolitikájában legitimálta a Krím Oroszország általi önkényes elcsatolását – idézte vissza az UNIAN ukrán hírügynökség Szerhij Kosztinszkij, a tanács egyik tagjának magyarázatát.