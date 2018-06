Peter Pellegrini: az Aquarius kikötésére adott olasz reakció csak a kezdet volt

Az Orbán Viktorral való találkozóját követően egy, az Aquarius mentőhajó ügyére vonatkozó kérdésre válaszolva a szlovák kormányfő elmondta:

nemet kell mondani arra, hogy európai pénzből drága mentőrendszert építsenek ki, hogy mindenki, aki vízre száll, számíthat rá, hogy kimentik és automatikusan az EU területére szállítják. Meg kell határozni, mi lesz azokkal, akik illegálisan, a tengeren át akarnak Európába jutni

– közölte Peter Pellegrini.

Hozzátette: az olasz reakció (amely megtiltotta a hajó kikötését) csak a kezdet volt, a külső határvédelem megerősítésére van szükség.

A szlovák kormányfő egy más kérdésre felelve kifejtette: a hamarosan kezdődő szlovák V4-es elnökség egyik prioritása a migráció kérdése lesz.

A visegrádi csoport álláspontja egységes: senki nem kényszerítheti rájuk, hogy ne maguk dönthessék el, kit engednek be az országaikba és kit nem, és ezen az állásponton nem fognak változtatni

– szögezte le Peter Pellegrini.

Úgy látja,

Orbán Viktor ezt az álláspontot rendkívül határozottan védi és hangoztatja a csúcstalálkozókon is.

Peter Pellegrini arról is beszélt, hogy bebizonyosodott: a kötelező kvóták nem működnek, de az sem lehetséges, hogy fizessenek a be nem fogadott emberekért. A szolidaritás ugyanis jelentheti például a hatékony külső határvédelmet is – vélekedett.

Kérdésre azt is közölte, hogy a bevándorlás ügyében a visegrádi országok társadalmainak véleménye hasonló, és a visegrádi vezetőknek kötelességük ezt az álláspontot képviselni.