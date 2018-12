Példátlan erőszaktól tartanak Párizsban

Hatvanötezer rendőrt mozgósítanak Franciaországban e hét szombatjára, miután illetékesek ismét rendbontásoktól tartanak. David Le Bars, a legjelentősebb rendőrszakszervezet, az SPCN főtitkára szerint a városi gerillaharcok és egyéb erőszakos események példátlan méreteket ölthetnek Párizsban, a sárgamellényes-mozgalom következő országos tiltakozónapján. Le Bars egyben elítélte azon „felelőtlen politikusokat”, akik lázadásra buzdítják a tüntetőket.

Tegnap hét francia szakszervezet is elítélte az erőszak minden formáját a múlt hét végén is eldurvult tüntetések nyomán. Előzőleg pedig Emmanuel Macron elnök is arra szólította fel a pártokat és szociális partnereket, hogy egyértelműen és határozottan intsék nyugalomra a tüntetőket. Laurent Wauquiez, a jobbközép Köztársaságiak elnöke tegnap üdvözölte az előző napi kormánydöntést az üzemanyagadó emelésének eltörléséről, nyugalomra intett a szombati tiltakozónap előtt, egyben pedig azt kérte Macrontól, szólaljon meg.

– Most egyetlen feladatunk az, hogy megtaláljuk a kiutat a válságból. Mindenki felelős ezért. Nyugalomra intő politikai megszólalásokra van szükség – mondta a legnagyobb ellenzéki párt vezetője. Wauquiez szerint az államfőnek néhány napra ki kellene hirdetnie a rendkívüli állapotot.

Hétfőn három baloldali ellenzéki párt bizalmatlansági indítványt terjeszt be a francia kormánnyal szemben, jelentette be Olivier Faure, a szocialisták főtitkára. Mint hozzátette, pártja, valamint a kommunisták és a Lázadó Franciaország elnevezésű, radikális baloldali tömörülés az elkövetkező napokban más politikai csoportok körében is szövetségeseket keres az erről való szavazáshoz. A törvények szerint a bizalmatlansági indítvány benyújtását a képviselők legalább tíz százaléka kezdeményezheti, vagyis 58 fő. A három említett formáció összesen éppen 58 mandátummal rendelkezik.