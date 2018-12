Peking fenyegetőzik Meng letartóztatása miatt

Bekérették tegnap a kínai külügyminisztériumba az Egyesült Államok pekingi nagykövetét, Terry Branstadet, hogy tiltakozzanak a Huawei kínai távközlési óriásvállalat globális pénzügyi igazgatójának kanadai letartóztatása ellen.

Kína egyúttal felszólította az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza a Meng Van-csou (Meng Wanzhou) ellen kiadott elfogatóparancsot. Le Ju-cseng (Le Yucheng) külügyminiszter-helyettes figyelmeztette Branstadet, hogy Washington „rendkívül csúnya lépéseivel súlyosan megsértette egy kínai állampolgár jogait”.

– Kína a továbbiakban az amerikai döntésektől függően ad választ Washingtonnak – tette hozzá az illetékes. Le Ju-cseng szombaton azt mondta a pekingi kanadai nagykövetnek: komoly következményei lesznek annak, ha nem engedik azonnal szabadon Menget. Roland Paris, Justin Trudeau kanadai kormányfő külpolitikai tanácsadója viszont azt közölte: „Nincs értelme a kanadai kormánnyal szembeni nyomásgyakorlásnak.

A bírók döntenek majd.” Mint a hét végén közölték, az USA ügyészsége csalással vádolja az amerikai hatóságok kérésére Kanadában letartóztatott Menget, azt állítva: kijátszotta az Irán ellen bevezetett amerikai és európai uniós szankciókat, mégpedig a Skycom nevű hongkongi fedőcégen keresztül, amellyel a kapcsolatait a Huawei elkendőzte.

Német és francia illetékesek eközben bejelentették: továbbra is szívesen látják a Huaweit azt követően is, hogy több nyugati ország nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva megtiltotta a cég berendezéseinek állami beszerzését. Washington és egyes szövetségesei ugyanis a Meng-ügytől függetlenül is kifogásolják a kínai technológiai cég szoros állami kapcsolatait, azzal érvelve, hogy Peking kémkedésre tudja felhasználni gyártmányaikat. Washington betiltotta a Huawei berendezéseinek állami beszerzését.