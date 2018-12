Párizs még csak ocsúdik a sokkból

A sárga mellényesekkel is egyeztetne a francia vezetés · Több millió eurós károk a fővárosban

Alig találja a szavakat a történtekre a párizsi sajtó a hét végi zavargások után, miközben ellenzéki vezetők a nemzetgyűlés feloszlatását, illetve a francia energiapolitikáról való népszavazást követelték. Édouard Philippe miniszterelnök folyamatosan egyeztet, be akarva vonni a sárga mellényesek képviselőit is, de egyelőre bizonytalan, kikkel találkozhat ma közülük. A tiltakozó mozgalom átterjedt a középiskolákra is, és blokád alá vonták a Total energiavállalat számos létesítményét. A gazdasági kár egyre jelentősebb. A rendkívüli állapot bevezetését ugyanakkor egyelőre kizárták az illetékesek.

Macronnak csillapítania kell a válságot (Le Monde), Válaszokat vár a sokkhatás alatti Franciaország (Le Figaro) – érzékeltették a vezető párizsi lapok hétfői szalagcímei, hogy még a harcias tüntetéseken és külvárosi randalírozásokon edzett francia közvéleménynek is nehéz megemésztenie az elmúlt hetek és különösen a múlt szombati zavargások következményeit.

Édouard Philippe miniszterelnök első hétfői vendége Anne Hidalgo párizsi főpolgármester volt, aki azt követelte, a városházát is jobban vonják be a biztonsági előkészületekbe. Az első becslések szerint a szétvert fővárosban mintegy 3-4 millió eurós, azaz legalább egymilliárd forintnak megfelelő kár keletkezett szombaton. Philippe – akit Emmanuel Macron államfő kért fel a válságkezelésre – amellett, hogy a parlamenti pártokkal egyeztet és ellátogat a francia törvényhozás mindkét házába, a sárga mellényeseknek is kész kezet nyújtani. Egyelőre azonban bizonytalan, meg tudják-e tartani a mára tervezett egyeztetést, és ha igen, kikkel találkozhat a kormányfő a meglehetősen képlékeny, vezetőkhöz nehezen köthető tiltakozó mozgalom képviselői közül.

– Nem állnak fent a találkozó feltételei – közölte hétfőn Benjamin Cauchy, a sárga mellényesek egyik szószólója, aki szerint nem akarnak marionettfigurák lenni a kormány kommunikációs tervében. De az sem egyértelmű, hányan állnak a 38 éves, toulouse-i fiatalember mögött, aki egyszer már hátat fordított a sárga mellényeseknek, és állítólag halálos fenyegetéseket is kap a radikálisabbaktól.

– A bankmaffia kormányoz bennünket. Soros, a Rotschild és a Goldman Sachs (bankház) áll az ilyen bábok mögött, mint Macron – mondta egy tüntető a párizsi utcán az AFP hírügynökség videóriportjában. Ellenzéki vezetők közül a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon és a szélsőjobboldali Marine Le Pen a nemzetgyűlés feloszlatására, a jobbközép Laurent Wauquiez pedig a francia energiapolitikáról való népszavazás kiírására szólított fel. Az eredetileg az üzemanyagok adójának emelése ellen tiltakozó, de egy ideje már a Macron elnökségével való általános elégedetlenséget kifejező sárga mellényesek e hét szombatjára is megmozdulásokra mozgósítanak. A legutóbbi felmérés szerint a franciák 84 százaléka támogatja őket.

Hétfőre a tiltakozások a középiskolákra is átterjedtek: az országban nem szokatlan intézményfoglalások keretében mintegy száz iskolát vontak ellenőrzésük alá a sárga mellényesekkel szimpatizáló diákok. Aktivisták blokád alá vették a Total energiavállalat üzemanyagtelepeit és számos benzinkútját is.

Hivatalos közlés szerint több gazdasági ágazatban is 15-40 százalékos forgalom-visszaesés az elmúlt hetek eredménye.