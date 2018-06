Osztrák védelmi miniszter: az EU külső határainak védelmében katonákat is be kell vetni

Ausztria szerint az Európai Unió külső határainak védelmében a jövőben EU-katonákat is be kellene vetni – ezt mondta Mario Kunasek osztrák védelmi miniszter a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban.

„Nézetem szerint a Frontex (az EU part- és határvédelmi ügynökségének) mandátumát úgy kell módosítani, hogy a jövőben lehetővé váljék rendőrök és katonák határvédelmi bevetése.

Ausztria a (küszöbönálló) soros EU-elnöksége során mindenesetre erősen szorgalmazni fogja ezt, és a védelmi miniszterek augusztus végi bécsi találkozóján ilyen értelmű javaslatot fog benyújtani” – mondta az osztrák miniszter a vasárnapi brüsszeli – migrációval foglalkozó – nem hivatalos mini-csúcstalálkozó küszöbén.

A katonák civil parancsnokság alatt állnának, és a határrendőröket logisztikával, felderítéssel és fegyverekkel támogatnák. A bécsi kormány javaslatának célja „az EU külső határainak hatékony biztosítása, az illegális migráció elleni harc és az embercsempészek szennyes üzletének lerombolása” – magyarázta az osztrák védelmi miniszter.

Kunasek szerint a rendőrök és a katonák együtt tevékenykednének a Balkánon, de Olaszországban és Görögországban is az uniós külső határokon. Európai határőröket egyidejűleg már az afrikai országokban is bevetnének.

„A Frontex mandátumát úgy kellene módosítani, hogy a rendőrök és a katonák a jövőben az EU part- és határvédelmi ügynökségének nevében, az adott ország hozzájárulásával az afrikai országokban tevékenykedhetnének” – mondta a miniszter.

A katonák segíthetnének a határvédelemben, az illegális migránsok hazájukba történő visszatoloncolásában, a csempészbandák felderítésében és őrizetbe vételében és a tervezett menekülttáborok őrzésében – mondta Mario Kunasek.