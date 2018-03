Orosz választás: a lét a tét

A hétvégi oroszországi elnökválasztásnak nem az a tétje, hogy Vlagyimir Putyin megőrzi-e hatalmát, mert az biztosra vehető. Az viszont már nem, hogy sikerül-e egy olyan politikai és gazdasági modellt meghonosítania, amely fejlődőképessé teszi Oroszországot a XXI. század kihívásai közepette is.

Az orosz cári birodalom képtelen volt megbirkózni a XX. század első évtizedé­ben rázúdult robbanásszerű gazdasági és társadalmi fejlődés következményeivel, ezért széthullott. Darabjaiból a bolsevikok egy még nagyobb világbirodalmat raktak össze, de ők is képtelenek voltak lépést tartani a XX. század második felének technológiai vívmányaival. Két birodalom bukása után Vlagyimir Putyinnak most egy olyan államot kellene felállítania, amely megfelel a kibontakozóban lévő 4. ipari forradalom követelményeinek.

Az ezredforduló óta az orosz államfő már kialakított egy stabil politikai rendszert, de ezt most meg kell reformálnia a megváltozott gazdasági igények szerint. Ellenkező esetben olyan szovjet csapdahelyzet jön létre, amelyben a politikai viszonyok alappillérei teszik lehetetlenné a gazdasági fejlődés motorjának beindítását.

Vlagyimir Putyin nagy dilemma előtt áll, hiszen az orosz gazdaság jelenleg stagnál, az automatizáltság szintje az iparban messze elmarad a fejlett országokétól, a munkaerő vészesen fogy és öregszik, hasonlóan az infrastruktúrához. Az utóbbi felfejlesztése a digitalizáció megkívánta szintre csillagászati összegeket emésztene fel az ország méretei és az alapok elavultsága miatt, amivel az orosz kormányzat egyedül aligha lesz képes megbirkózni. A Kreml azonban ebbe a folyamatba még az orosz magántőkét sem tudta bevonni, amely mindössze alig egy százalékát finanszírozza az infrastrukturális projekteknek, miközben a fejlett világban a húszszázalékos arány sem ritka.

A bürokrácia és a korrupció elleni harcban sem sikerült érdemi áttörést elérni, ami viszont felfelé srófolja a termelési költségeket, visszavetve a versenyképességet. Ha ehhez hozzávesszük a fejlett technológiákhoz és a globális pénzforrásokhoz való hozzáférést korlátozó nyugati szankciókat, amelyeket a britek a közeljövőben tovább szigoríthatnak, akkor a jövőkép nem túl biztató.

Oroszországra ugyanakkor nem erőltethető rá egyetlen egy nyugati modell sem. Csak olyan változat lehet életképes, amit az oroszok maguk fejlesztettek ki, maguk szenvedték meg a vargabetűit. Az ország méretei és kulturális hagyományai ugyanis teljesen egyediek, és így nem létezhet olyan nyugati kabát, amely rájuk illene, bármilyen szépen is legyen az kihímezve.

A legegyszerűbbnek az tűnhet, hogy hagyjuk őket magukra, amíg döntenek, aztán majd meglátjuk, mire jutottak. A gond csak az: szükség van rájuk az évszázad néhány sorskérdésének megoldásához. Ha valakinek voltak kétségei afelől, hogy a nukleáris béke és biztonság szavatolása Moszkva nélkül elképzelhetetlen, annak a figyelmébe kell ajánlani az orosz elnök azon legutóbbi beszédét, amelyben feltartóztathatatlan és felderíthetetlen fegyverrendszereket sorolt fel.

A terrorizmus elleni harcban sem hagyható figyelmen kívül az orosz tapasztalat. De Európa és ezen belül Magyarország energiaellátásában is meghatározó szerepet fog játszani a Kreml a következő évtizedekben. Mint ahogy nem hagyható ki a globális környezetvédelmi projektekből sem.

De ne feledkezzünk meg az orosz népről sem, amely a múlt században legalább kétszer, a bolsevik forradalom és a fasizmus legyőzése idején is bizonyította, hogy ha megmozdul, az egész világot megrengető tettekre képes. E nép az ezredforduló után jelentős életszínvonal-javulást köszönhetett Putyinnak, ami azonban most megállt, s a lakosság legalább egyötöde megrekedt a nyomorban. Mint ahogy az olajár is a hatvan dolláros hordónkénti szint környékén, ami mellett a Kreml nem tehet szert a gazdasági fejlődés évi öt-hat százalékra felpörgetéséhez szükséges extraprofitra. Ha viszont stagnál az életszínvonal és egyre erősödik a nyugati nyomás, akkor az elnök népszerűsége még Oroszországban is meginoghat.