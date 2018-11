Öregeket, gyerekeket és keresztényeket vertek a hős antifák

Marcha por Jesús (Menet Jézusért) nevet viseli az a kezdeményezés, amelynek keretében szerte Chilében utcára vonultak helyi keresztények, kiállva a hagyományos családmodell mellett, s egyúttal a genderideológia és az abortusz ellen. Az október utolsó hétvégéjén sorra kerülő menetben főleg családok vettek részt, annak hangulata ünnepi és békés volt.

Ám az ottani baloldali médiában már előre fasisztának bélyegezték az egész kezdeményezést, s az azon résztvevőket, aminek lett is eredménye: fekete ruhás, maszkos baloldaliak támadtak botokkal, kövekkel a menetre. Bár néhány fiatalember és családapa felvette velük a küzdelmet, a baloldali erőszak több sérültet eredményezett, öregeket, gyerekeket is megvertek, hiába kérték a felvonulók az egyik felvétel tanúsága szerint az ütlegek közepette, hogy legalább őket ne bántsák.

De ezt már itthonról is tudhatjuk, a baloldaliaknak mindenki fasiszta, aki nem az ő őrült eszméjükért lelkesedik, így a chilei az erőszakos anarchistáknak is fasisztáknak számítottak a gyermekek és a nagymamák is. Az már csak „hab a tortán”, hogy a Marcha por Jesús felvonulói számos izraeli zászlót is lengettek, a baloldaliaknak ugyanúgy fasiszták maradtak.

Idehaza eközben Károlyit, meg az Őszirózsás forradalmat éltették a chilei antifák hazai eszmetársai. A kommunizmus nem szűnt meg, ott van Chilében, s a szelleme itt van velünk a mércés fantaszták és elvtársiak fejében továbbra is. Mi pedig újra és újra nemet mondunk az erőszakra, a kommunizmusra és a baloldalra.

Legközelebb az EP-választáson.