Orbán Viktor: Salvini sikerén múlik Európa biztonsága (Videó)

Ma Európában a legfontosabb kérdés a migráció – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Milánóban, miután Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, a Liga kormánypárt vezetőjével folytatott munkamegbeszélést. A kormányfő most Facebook-oldalán videót osztott meg a találkozóról.

Matteo Salvini vállalta azt „a történelmi missziót”, hogy a migrációt a tengeren is megállítsa, erre korábban egy tengerparti ország sem vállalkozott

– közölte a miniszterelnök. Úgy vélte, Matteo Salvini sikerén múlik Európa biztonsága, ezért az olasz politikus nem hátrálhat meg. „Ez a bátorság tiszteletet ébreszt bennünk” – tette hozzá.

Olasz sajtó: új európai szövetség jött létre a Salvini-Orbán találkozóval

Matteo Salvini és Orbán Viktor találkozójával a milánói prefektúra épületében létrejött az Emmanuelle Macron francia elnökkel szembeni európai szövetség – kommentálta az olasz Liga kormánypárt vezetője és a magyar miniszterelnök előző napi megbeszélését a La Stampa című olasz napilap szerdán.

Az újság szerint kilenc hónappal az európai parlamenti (EP) választások előtt egy „másik, Macron-ellenes Európa” körvonalazódott. Salvini és Orbán barikádra lépett azzal a céllal, hogy az Európai Néppártot (EPP) – amelynek Salvini pártja nem is a tagja – a „saját politikai térfelükre vonzzák”.

A La Stampa szerint Salvini és Orbán találkozója az olasz és magyar kormány közötti szövetséget fektette le a migráció terén és számos más európai politikai kérdésben. A lap hangsúlyozta, hogy a másik olasz kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elhatárolta ugyan magát a találkozótól, de a római kormány migrációs politikája egyre inkább Salvini felé mozdul el.

A La Stampának nyilatkozó Antonio Tajani EP-elnök, az olasz jobbközépből érkezett politikus kijelentette, hogy aki kereszténynek vallja magát, annak szolidárisnak kell lennie. Hozzátette: reméli, nem Orbán Viktor lép ki az EPP-ból, hanem esetleg a Salvini vezette Liga csatlakozhat hozzá.

A jobbközép Il Giornale úgy értékelte, Itália ténylegesen elmozdult a közép-európai V4-országok irányába, hiszen Salvini és Orbán között kormányszintű találkozó zajlott le. Az olasz sajtó felfigyelt arra, hogy a sajtótájékoztatót az olasz és az európai uniós zászló előtt tartották.

A Corriere della Sera külön cikkben mutatta be Orbán Viktor politikai pályafutását és az általa hirdetett illiberális demokrácia nézeteit. A Corriere megállapította, hogy a Salvini és Orbán közötti európai szövetség nehéz helyzetbe hozta az M5S-t, és az olasz külpolitikában megtörte a két kormánypárt eddig is gyenge egységét. A lap megjegyezte, hiába nevezte hősnek és dicsérte Orbán Viktor Matteo Salvinit, Magyarország „kapui” zárva maradnak az Itáliából áthelyezendő menedékkérők előtt.

Bruno Bonnell francia politikus, Emmanuel Macron pártjának parlamenti képviselője a Corrierében „végzetes veszélynek” nevezte a bal- vagy jobboldali populisták és a progresszív erők szembenállását, amely szerinte kemény harchoz vezet az EP-választásokon.

A balközép La Repubblica Walter Veltroni olasz baloldali politikus írását közölte, amelyben a szerző egyebek között azt írta: „ne nevezzük őket populistának, a szélsőjobbal szemben elérkezett egy új baloldal ideje”.

A huffingtonpost.it olasz hírportál elemzése szerint Salvininek és Orbánnak az célja, hogy betörjék Brüsszel kapuit, és bevegyék „a hatalom folyosóit, amelyeket ötven év óta a mérsékelt néppártiak és a reformszocialisták népesítettek be”.

Matteo Salvini közösségi oldalai sok képet közöltek és egyenesben közvetítették a magyar miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóját. Salvini úgy kommentált: „a mi Európánk a munkához, élethez, egészséghez és biztonsághoz való jogon alapul majd. Elég volt a pénzügyi világ és a migráció diktatúrájából.” /MTI/