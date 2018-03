Orbán Viktor: nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook miatt

A miniszterelnök hivatalos közösségi oldalára felkerült videón jelentkezett be Brüsszelből, az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozójáról.

Orbán Viktor elmondta, véget ért a visegrádi országok miniszterelnökeinek megbeszélése, amelyen egy fontos téma is terítékre került.

Ez a téma a Facebookra vonatkozik, hiszen immár Brüsszelben is nagy a felháborodás amiatt, hogy a legnagyobb közösségi oldal adatbázisát az érintettek hozzájárulása nélkül üzleti, de különösképpen politikai kampányok céljaira felhasználják – mondta Orbán Viktor.

Egyetértés született abban, hogy ezt – pláne ha illegális eszközökkel teszik – meg kell akadályozni, méghozzá a törvény teljes szigorával is erejével – tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor a videóban azt is közölte, hogy az ügy a 28 ország vezetői közötti esti találkozón is téma lesz és végső döntés ott születik majd.