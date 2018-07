Orbán Viktor: Magyarország déli határai egész Európát védeni fogják a jövőben is

Berlinben tárgyalt Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A migráció kapcsán világossá vált, amit eddig is tudtunk: a német és a magyar kormány máshonnan nézi a világot, így másképpen is értékelik a helyzetet – szögezte le a magyar kormányfő.

Magyarország álláspontja a migráció tekintetében évek óta változatlan

Magyarország óriási terhet vesz le Németország válláról

Naponta 4-5 ezer migráns érkezne Németországba a határvédelem hiányában

Az együttműködés a védelmi szektor területén is szóba került

Orbán Viktor csütörtökön Berlinben találkozott Angela Merkel német kancellárral, majd közös sajtótájékoztatójukon elmondta:

Magyarország azért épített kerítést a déli határára, hogy visszanyerje az ellenőrzést a saját területe felett – emlékeztetett.

A kormányfő hangsúlyozta: jogi természetű vita van kibontakozóban arról, hogy nem Magyarország az első belépési pont az Európai Unió területére, hanem leginkább Görögország. Ezért Magyarország szerint Németországnak Görögországba kell visszaküldeni az embereket, és készen állunk lefolytatni ezt a hosszú vitát – fűzte hozzá.

Orbán Viktor kijelentette: napi 24 órában nyolcezer ember fegyverrel védi a déli határt, amelyen ha belépnének a migránsok, azonnal Németországba mennének.

– fűzte hozzá.

Intenzív vitát folytattunk Orbán Viktor miniszterelnök úrral, de a bilaterális kapcsolataink kiválóak, különösen a gazdaság területén – mondta Angela Merkel német kancellár a magyar kormányfővel való találkozóját követő közös sajtótájékoztatón. Emlékeztetett: a német-magyar gazdasági kapcsolatok volumene éves szinte az 50 milliárd eurót is eléri.

A technológia és a kutatás területén Németország szeretné szorosabbá tenni az együttműködést Magyarországgal, különösen az autógyártás kapcsán, hangsúlyozta Angela Merkel.

Kitért a migráció kérdésére is. Elismerte, hogy a két ország elképzelései merőben eltérnek, de kiemelte, hogy jó az együttműködés a Frontex és a kibocsájtó országokban folytatott segélyezés tekintetében. Ha véleményeink különbözőek is fontos, hogy a párbeszéd megmaradjon – fogalmazott a kancellár.

Orbán Viktor szerint baráti hangvételben zajlott a megbeszélés. Németországban is tisztában vannak vele, hogy Magyarország egy munka alapú gazdaságot épít melynek célja a teljes foglalkoztatottság elérése, amihez a német-magyar gazdasági együttműködés sokat tesz hozzá – mutatott rá a miniszterelnök.

Elmondta, hogy az együttműködés a védelmi szektor területén is szóba került. Emlékeztetett, hogy Magyarország már az elsők között szorgalmazta a közös európai védelmi képességek kiépítését és az ezt kiszolgáló ipar megerősítését.

A migráció kapcsán világossá vált, amit eddig is tudtunk: a német és a magyar kormány máshonnan nézi a világot, így másképpen is értékelik a helyzetet – szögezte le Orbán Viktor. Kiemelte ugyanakkor, hogy mindezek ellenére együttműködésre törekszünk. Magyarország déli határai egész Európát védeni fogják a jövőben is – biztosította német kollégáját a magyar kormányfő.