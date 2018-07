Orbán Viktor: Magyarország biztonságos ország

A magyar kormány támogatja Donald Trump amerikai elnök igényét, hogy az európai NATO-tagállamok jelentősen növeljék katonai költségvetésüket.

– Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, ezért különösen figyelnie kell arra, hogy amit már végre megteremtettünk magunknak, azt ne veszítsük el – mondta Orbán Viktor kormányfő a tegnapi NATO-csúcson Brüsszelben.

A miniszterelnök szerint a csúcson meghozott fontos döntések az egységet mutatják, maradtak fenn ugyanakkor véleménykülönbségek, jelezte. Ezek között kiemelte, hogy az Egyesült Államok jól átgondoltan és erőteljesen érvel amellett, hogy minden tag emelje fel a katonai kiadásait. Költsön többet fegyverekre, hadseregre, biztonságra.

Kiemelte, Magyarország támogatja az amerikai elnök igényét, hogy az európai országok a mostaninál észszerűbb, tehát magasabb összeggel támogassák a hadseregeket és a biztonságot.

A NATO-t érő potenciális fenyegetésekkel kapcsolatban kiemelte: a keleti és a déli veszély természetrajza jelentősen különbözik. – A keletit úgy hívjuk, hogy Oroszország, a délit pedig úgy, hogy terrorizmus – mondta.

Hozzátette, Törökország kulcsország, stabil Törökország nélkül ugyanis nem lehet megvédeni délről a terrorizmussal és a migránsokkal szemben a kontinenst. Orbán Viktor szerint a béke nemcsak úgy kerül veszélybe, hogy háború alakul ki, hanem úgy is, hogy eltűnnek a békés élet feltételei, és akkor a migránsok felkerekednek, máshol keresnek maguknak országot, „mondjuk éppen a miénket akarják belakni”.

A közös európai hadseregre vonatkozó törekvésekről Orbán Viktor azt közölte: Magyarország híve egy ilyen hadsereg mihamarabbi felállításának.

– A közös hadsereg irányításának problémája ugyanakkor egy komoly szakmai feladat – folytatta –, de nekünk nem újdonság, mert az Osztrák–Magyar Monarchiában mi már voltunk közös hadsereg része, tehát nekünk „van tudásunk, amit be tudunk adni a közösbe”.

Saját lábára kell állnia Európának katonailag

– Európa vezetői sokáig úgy hitték, hogy földrészünk biztonságát egy külső erő – az Egyesült Államok – mindig biztosítani fogja. Főként Nyugat-Európában nem vették észre, hogy az USA érdekei súlyponteltolódást hoztak, és alapvetően az ázsiai térségre kezdtek koncentrálni, Európa egy másodlagos térséggé vált – közölte lapunkkal Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Szerinte a miniszterelnök az egyre sürgetőbb igényt felismerve partner abban, hogy kontinensünk saját lábán állva, biztonsági szempontból képes legyen állampolgárainak, területének és értékeinek biztonságát garantálni. – Oroszország a haderejénél fogva olyan árnyékot vet az unióra, amelyet politikailag is tudni kell kezelni – hívta fel a figyelmet a katonai titkosszolgálat korábbi főigazgató-helyettese. A tábornok azt is hangsúlyozta: az ázsiai óriást a maga komplexitásában, a békés egymás mellett élés szempontjából kell kezelni.

Üdvözlendő, hogy a kormányfő szerint a tavalyi találkozóhoz képest sokkal összeszokottabbak voltak a vezetők, értékelt lapunknak Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Kiemelte: félrevezetőek az EU-ban hallható szólamok, amelyek a török elnököt, Recep Tayyip Erdogant folyamatosan autoriter rezsim kiépítésével vádolják, mert egyszerűen nem ugyanazt a mércét kell alkalmazni a török demokráciára, mint egy európai országéra. – A NATO második erejét jelentő Törökország geo­politikai jelentősége a migrációs hullám megállításában is nélkülözhetetlen, a miniszterelnök találkozója Erdogannal is főleg ebben az ügyben lesz kulcsfontosságú – húzta alá a szakember.