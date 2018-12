Optimistán várhatja Trump 2019-et

Több kulcsígéretét is megvalósította az amerikai elnök · Nincs muníció a megbuktatáshoz

Csaknem két éve, hogy az amerikai történelem legkülönösebb, sem politikai, sem pedig katonai múlttal nem rendelkező elnöke a Fehér Ház lakója. Donald Trump erősen megosztó személyiség, de ez is, illetve az ellene indult média- és politikai támadások is segítségére voltak választói bázisának megtartásában. Az Amerika az első mottójának jegyé­ben politizáló Trump több alapvető ígéretét is teljesítette, de volt, hogy a kongresszus falat vont az elképzelései elé. Az elmúlt két év mérlegéről és 2019–2020 választási előkészületeiről Varga Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját kérdeztük.

Három évvel ezelőtt sok amerikai elképzelni sem tudta, hogy egy fennhéjázó, minden politikai múlt nélküli New York-i vállalkozó akár csak a Republikánus Párt hivatalos elnökjelöltje lehet, nemhogy magát a választást is megnyerje. 2016. november 8-a – Donald Trump megválasztásának napja – tömegeket sokkolt az Egyesült Államokban.

Addig elképzelhetetlennek tartották, hogy a minden hájjal megkent washingtoni bennfentes, volt elnökfeleség, külügyminiszter és szenátor Hillary Clinton ne tudja legyőzni az outsidert. Majd sokan azzal vigasztalták magukat: Trump közjogi felelősségre vonási, impeachment eljárással megbuktatható lesz, legeslegrosszabb esetben pedig annyira leszerepel, hogy esélye nem lesz újrázni 2020-ban.

Ám ezek a várakozások szép sorban mind alaptalannak bizonyultak. Az idei kongresszusi választási eredmények – amelyek során a demokraták visszaszerezték a képviselőház vezetését, de a szenátusban a republikánusok növelni tudták a fölényüket – egyáltalán nem zárultak kiábrándító eredménnyel az elnök szempontjából. Trump továbbra is tízmilliókra támaszkodhat.

– Arra lehet számítani, hogy Trump újraindul 2020-ban, mégpedig továbbra is a Republikánus Párt színeiben, amelynek háttere nagy segítség a választási kampányban. A demokrata oldal viszont megosztott, egyelőre nem látszik, ki lehet majd a kihívója – mondta kérdésünkre Varga Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Szerinte az eddigi információk szerint nem került elő olyan „véres kesztyű”, amelyet felhasználva a demokraták impeachment eljárással vethetnének véget a Trump-elnökségnek.

– Az impeachment kétélű fegyver. Az eljárásról a képviselőház, amelyet ­januártól a demokraták vezetnek majd, egyszerű többséggel dönthet, de a végső szót a szenátusnak kell kimondania, mégpedig kétharmados, minősített többséggel – emlékeztetett a kutató. A washingtoni törvényhozás felsőházában a republikánusok januártól 53:47 arányú fölényben lesznek, miközben a kétharmadhoz 67 szenátor voksára lenne szükségük a demokratáknak. Beláthatatlan jelenleg, hogyan tudnának húsz republikánus törvényhozót Trump ellen fordítani.

Trump az Amerika az első mottóval meghirdetett programot tűzte a zászlajára, tudatosan olyan területekre fókuszálva, amelyek az átlagember megélhetésén és biztonságérzetén hivatottak javítani. Ígéreteinek egy részét megvalósította az elmúlt két évben, még ha egyes kérdésekben politikai falakba ütközött is.

– Trump kedvezőbb feltételeket vívott ki országának a kereskedelempolitikában, újratárgyalta Kanadával és Mexikóval az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezményt. A bevándorláspolitikában a szigorúbb fellépés mellett tört lándzsát; igaz, a sokat emlegetett nagy ígéret, a mexikói határon létesítendő fal esetében nem tudott áttörést elérni, mivel a kongresszus nem biztosította a forrásokat – mondta Varga Gergely.

Trump sikeres adócsökkentést is végrehajtott, noha ezzel az amerikai költségvetés kevesebb közvetlen bevételhez jut, ami nem segíti elő a gigantikus adóssághegy lebontását. Felemásra sikerült az elnök nagy ígérete elődje egészségbiztosítási reformja, az Obamacare visszafordítására is, inkább csak kozmetikázni sikerült azt, miután mindkét nagy párt megosztott a kérdésben. Trump adós a sok helyütt lerobbant amerikai infrastruktúra megújítására tett ígéretei valóra váltásával is.