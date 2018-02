Olasz választás: a jobbközép koalíció győzelmét jósolják a felmérések

A Silvio Berlusconi vezette jobbközép koalíció győzelmét jósolják Olaszországban a csütörtöki közvélemény-kutatások. A két hét múlva esedékes parlamenti választások előtt most tettek közzé utoljára ilyen felméréseket.

Eszerint ha most tartanák a választásokat, a szavazatok többségét a Silvio Berlusconi vezette jobbközép koalíció kapná.

A Hajrá Olaszország (FI), az Északi Liga, az Olasz Testvérek (FdI) és más jobboldali és jobbközép pártok szövetsége a közvélemény-kutató cégek többsége szerint a szavazatok mintegy 38 százalékát kapná. Egyes számítások szerint azonban a koalíció szavazatai meghaladhatják a negyven százalékot is. A biztos parlamenti többséghez a jobbközépnek legalább negyven százalékra van szüksége.

Silvio Berlusconi kijelentette, „a felmérések szerint a jobbközép már megnyerte a választásokat”. Hozzátette: első számú célja az Öt Csillag Mozgalom (M5S) megfékezése volt, és ez sikerült, mivel a következő két hétben az M5S-nek már nem tud fordítani a helyzeten.

A felmérésekben továbbra is az M5S szerepel legnagyobb pártként, ahogy ez a 2013-as választásokon is történt. A civil mozgalomból lett politikai formáció erejét 28 százalékra becsülik. Az M5S azonban most sem készül koalícióra, egyedül viszont nem képes kormányzásra.

A Matteo Renzi vezette balközép Demokrata Párt (PD) mindenkori legalacsonyabb eredményére számíthat mintegy 23 százalékkal.

Az olasz választási szabályok értelmében a választások előtti utolsó két hétben, vagyis péntek éjféltől felfüggesztik a felmérések közlését.

A várható választási részvételt jelenleg 66 százalékra becsülik, magas a várhatóan távol maradók és a még bizonytalanok aránya is. Öt évvel ezelőtti parlamenti választásokon a szavazásra jogosult mintegy 48 millió olasz 75,1 százaléka járult az urnákhoz.

Silvio Berlusconi a RAI olasz közszolgálatai televízió Porta a porta című népszerű politikai műsorában szerda éjszaka bejelentette, hogy a választások előtti napokban árulja el a jobbközép miniszterelnök-jelöltje nevét. Berlusconi csak annyit fedett fel, hogy tekintélyes személyről van szó és férfiről. A műsorban Silvio Berlusconi egy íróasztalnál választási szerződést írt alá, az olaszokkal pontosan úgy ahogyan ezt már 2001-ben is tette, amikor megnyerte a választásokat.

Most is a 81 éves Berlusconi vezeti a jobbközép választási kampányát annak ellenére, hogy adócsalás miatti jogerős ítélete miatt nem indulhat a választásokon.